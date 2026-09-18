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Giáo dục

Trường Đại học Cửu Long chào đón hơn 3.600 tân sinh viên

P.V

Ngày 18/9, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và chào đón hơn 3.600 tân sinh viên đại học chính quy trúng tuyển khóa 27, với 42 ngành đào tạo. Trong đó, có 19 lưu học sinh quốc tế tới từ Campuchia, Lào và Sri Lanka.

PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo gần 48.000 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ và hơn 1.500 thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp hằng năm đạt gần 97%.

Đặc biệt, theo thầy Cừ, từ năm 2015, trường đã hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia. Đến nay, trường đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh nước ngoài.

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Trường Đại học Cửu Long khai giảng năm học 2026 - 2027.

Năm học mới, Trường Đại học Cửu Long đạt mục tiêu tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo của người học. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý, từng bước trang bị cho người học năng lực số, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá, Trường Đại học Cửu Long ngày càng khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường tiếp tục phát triển về quy mô, đội ngũ, cơ sở vật chất. Ngành nghề đào tạo ngày càng được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trường cũng đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hợp tác quốc tế.

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Theo PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp hằng năm đạt gần 97%.

Bước vào năm học mới, ông Thiện mong muốn, các em sinh viên cố gắng học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng rèn luyện bản thân, có lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật. Đặc biệt, các em cần nhận thức đúng trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, chuyên tâm học tập tốt để trưởng thành, đủ năng lực khởi nghiệp, tự khẳng định mình và thành đạt trong cuộc sống.

Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Cửu Long đã trao học bổng toàn phần cho 16 tân sinh viên đồng bào dân tộc Khmer, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng; cấp học bổng toàn phần cho 11 lưu học sinh quốc tế, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng.

Đồng thời, nhà trường còn trao 142 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên khuyết tật, mồ côi, dân tộc thiểu số… Ngoài ra, nhà trường cũng cấp học bổng, miễn giảm học phí cho hơn 1.500 tân sinh viên, tổng số tiền gần 6,3 tỷ đồng.

Tổng kinh phí khen thưởng và cấp học bổng đợt khai giảng khóa 27 trên 9 tỷ đồng.

Cũng dịp này quỹ học bổng của Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng đóng góp của hơn 37 tổ chức, cá nhân đóng để dành tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

P.V
#đại học Cửu Long #khai giảng #tân sinh viên #học bổng #lưu học sinh #đào tạo

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