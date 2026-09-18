Hà Tĩnh tìm nhân sự mới khi người đủ điểm xin không nhận chức hiệu trưởng

TPO - Sau khi nhân sự được chấm điểm cao nhất xin không nhận chức hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa thống nhất chủ trương để địa phương tiếp nhận một trưởng phòng cấp xã làm hiệu trưởng.

Ngày 18/9, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng (Hà Tĩnh), xác nhận Sở GD-ĐT tỉnh này vừa thống nhất chủ trương điều động công chức để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm ký, trước đó ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Thọ, được địa phương đồng ý cho chuyển công tác.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT thống nhất để UBND xã Đức Đồng tiếp nhận, bố trí ông Mạnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND xã Đức Đồng phối hợp với UBND xã Đức Thọ hoàn thành thủ tục chuyển ông Mạnh từ công chức sang viên chức trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm chính thức.

Trường tiểu học và THCS Đức Đồng.

Ông Trịnh Hồng Mạnh, sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn Đại học Sư phạm Hoá, thạc sĩ Khoa học giáo dục. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Theo lãnh đạo xã Đức Đồng, địa phương đang thực hiện các thủ tục liên quan để tiếp nhận ông Mạnh và kiện toàn chức danh hiệu trưởng của trường.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Sau sáp nhập, việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng được địa phương thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá các nhân sự quản lý hiện có.

Hai nhân sự được đưa vào diện xem xét bố trí hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng. Theo kết quả chấm điểm theo thang 100, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm.

Trên cơ sở kết quả này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận chức hiệu trưởng và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Trước đó lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Đồng cho biết, trong hai nhân sự được đưa vào diện xem xét, một người đủ điều kiện để bố trí làm hiệu trưởng nhưng xin xuống làm phó hiệu trưởng. Đối với nhân sự còn lại, địa phương cho rằng chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt để điều hành trường mới và đã xin chủ trương tìm nguồn nhân sự khác.

Liên quan việc lựa chọn nhân sự hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng (xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu kiểm tra việc lựa chọn hiệu trưởng sau sáp nhập và báo cáo kết quả trước ngày 20/9.