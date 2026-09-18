GS.TS Trần Ngọc Hải được giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ

Ngày 18/9, Đại học Cần Thơ cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định giao Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ cho GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc nhà trường.

GS.TS Trần Ngọc Hải được giao nhiệm vụ điều hành Đại học Cần Thơ thay cho PGS.TS Trần Trung Tính - người trước đó đã được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Trần Ngọc Hải được giao Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ảnh: ĐHCT.

GS.TS Trần Ngọc Hải tốt nghiệp năm 1991, ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ. Sau đó liên tục công tác tại Đại học Cần Thơ.

Ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2010 và Giáo sư năm 2018.

Tháng 3/2021, GS. Trần Ngọc Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Tháng 6/2026, khi Trường Đại học Cần Thơ lên Đại học, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.