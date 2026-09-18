IQ+ kiến tạo hệ sinh thái, đưa công nghệ tham gia vào nền kinh tế trí tuệ

IQ+ muốn tạo thêm sinh kế cho người dạy bằng cách đưa kiến thức, kinh nghiệm của họ đến với người học trên cùng một nền tảng.

Phim ảnh, âm nhạc hay những video chỉ dài vài chục giây đều có thể mang lại thu nhập cho người sáng tạo. Một khi sự chú ý của người xem đã trở thành một nguồn doanh thu, IQ+ đặt ra một câu hỏi khác: bản thân tri thức thuần tuý có thể được khai thác và trả giá tương xứng hay không?

Do Công ty cổ phần IQUITY phát triển và vận hành, IQ+ được định vị trở thành hệ sinh thái kinh tế trí tuệ AI-native (tạm dịch là “gốc AI”) đầu tiên của Việt Nam, trong đó trí tuệ nhân tạo được đưa vào ngay từ khâu thiết kế nền tảng. IQUITY muốn hình thành một thị trường nơi kiến thức có thể được chia sẻ rộng hơn, tích lũy theo thời gian và tạo thêm thu nhập cho người sở hữu chuyên môn.

Chiều 16-9, hệ sinh thái IQ+ chính thức được ra mắt tại TP.HCM.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, CEO IQ+, chia sẻ một trong những hướng IQ+ theo đuổi là kéo dài giá trị của kiến thức sau mỗi buổi giảng. Kinh nghiệm nghề nghiệp của một chuyên gia, nếu được hệ thống thành bài học và đưa đến đúng người cần, có thể tiếp tục được sử dụng nhiều lần thay vì kết thúc cùng một lớp học. Người dạy từ đó có thêm cách tạo thu nhập từ vốn hiểu biết đã tích lũy qua nhiều năm làm nghề.

Sự kiện ra mắt thu hút nhiều thầy cô, giảng viên tham dự - Ảnh: IQUITY

“Nếu sự chú ý có thể trở thành thu nhập, thì tại sao tri thức lại không thể? Tri thức chưa bao giờ đối lập với tiền bạc. Tri thức chính là tài sản và đã là tài sản thì phải có khả năng sinh lời”, bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh nói.

IQ+ gọi phần giá trị thu được từ trí tuệ là “Return On Intelligence” (ROI), có thể hiểu là mức sinh lời từ tri thức. Nếu trước đây, người ta quen với khái niệm “ROI” theo hướng “Return On Investment”, thì giờ đây đã có một “ROI” mới dựa trên tri thức “Intelligence”. Theo cách tiếp cận này, người học bỏ chi phí để nhận thêm kiến thức, kỹ năng có thể dùng vào công việc, người dạy có thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho chuyên môn và nội dung giảng dạy.

Khách tham dự trải nghiệm hệ sinh thái IQ+ tại sự kiện - Ảnh: IQUITY

Hệ sinh thái IQ+ được xây dựng quanh bốn hướng Learn - Share - Earn - Borderless, tương ứng với Học - Chia sẻ - Tạo thu nhập - Kết nối không giới hạn địa lý. Người dùng có thể biết đến một chủ đề qua video ngắn, tìm chuyên gia phù hợp rồi tiếp tục học các nội dung chuyên sâu hơn.

Các chuyên gia gặp mặt tại sự kiện ra mắt IQ+ chiều 16-9 - Ảnh: IQUITY

IQ+ muốn kết hợp khả năng lan truyền của mạng xã hội với cách học có lộ trình. Người học có thể trao đổi với chuyên gia trước, trong và sau lớp học, trong khi AI được dùng để hỗ trợ cá nhân hóa nội dung. Nền tảng cũng dự kiến tiếp nhận nội dung do cộng đồng đóng góp và dùng công nghệ chuỗi khối cho hoạt động chứng nhận.

Nhiều tài nguyên trên hệ sinh thái của IQ+ đang thu hút đông người tương tác. Điển hình, khóa First Time Manager của Talent Connect Plus có chuyên gia Phùng Thị Bích Ngọc hướng dẫn các kỹ năng giao việc, phản hồi và xử lý xung đột. Trước khi vào lớp, học viên có 30-45 phút trao đổi với giảng viên để xác định vấn đề mình đang gặp phải trong công việc quản lý.

Hay khóa “AI Agent: Biến AI thành nhân viên đắc lực” do ông Nguyễn Bảo Nguyên - đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ Bizzi - hướng dẫn. Nội dung tập trung vào cách giao nhiệm vụ cho AI, xử lý bảng tính, làm báo cáo và thực hành xây dựng trợ lý AI trên dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu mẫu.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, Viện Khoa học ứng dụng PSO giới thiệu chương trình thực hành xây dựng thương hiệu và tìm hiểu tâm lý khách hàng trên Amazon, với chuyên gia Diệp Nguyễn từ Amazon Global Selling Vietnam. Học viên làm việc với tình huống thực tế, thảo luận nhóm, trình bày ý tưởng kinh doanh và nhận góp ý trực tiếp.

IQ+ sẽ đưa kinh nghiệm của người đang làm việc trong doanh nghiệp thành những bài học giải quyết một nhu cầu cụ thể, từ quản lý nhân sự, tổ chức công việc với AI đến bán hàng trên thị trường quốc tế. Từ thị trường Việt Nam, IQ+ đặt mục tiêu tiếp cận các nước trong khu vực. Với mô hình này, bài toán doanh nghiệp muốn giải quyết khá rõ. Đó là giúp người học tìm được kiến thức họ cần cho công việc, đồng thời tạo thêm một nguồn thu cho những người đang nắm giữ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp.

TS Lê Huỳnh Phương Thục - nhà đồng sáng lập IQ+, CEO Talent Connect Plus cho rằng một trong những giá trị của mô hình này là giúp kinh nghiệm nghề nghiệp của chuyên gia được lưu giữ, tổ chức lại và tiếp tục sử dụng sau mỗi buổi tư vấn hay giảng dạy. Bà cũng kỳ vọng IQ+ sẽ thu hút thêm giảng viên, giáo viên, chuyên gia và những người sáng tạo nội dung giáo dục cùng tham gia, bởi chất lượng của hệ thống cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lượng tri thức thực tế được đưa lên, chia sẻ và tiếp tục phát triển trong cộng đồng.