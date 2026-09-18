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Trường Đại học Mỏ -Địa chất nói về nam sinh viên nghi mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu ở Hà Nội

Đỗ Hợp

TPO - Theo đại diện trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng 18/9, việc tìm kiếm nam sinh chưa có kết quả. Hiện cán bộ Công an phường Đông Ngạc và người nhà nam sinh viên vẫn túc trực tại hiện trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Lê Xuân Thành, Trưởng phòng Công tác Chính trị- Sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, việc tìm kiếm nam sinh viên nghi mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu ở Hà Nội chưa có kết quả.

Theo tìm hiểu, nam sinh viên tên N.Đ.S., quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nam sinh mới nhập học sang tuần thứ 3.

Trao đổi với phóng viên, cô H. là cô của nam sinh viên cho biết, gia đình sau khi nhận được tin báo của cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Mẹ của nam sinh viên vẫn đang túc trực tại khu vực tìm kiếm, mong ngóng từng thông tin về con trai.

Vào tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm một nam sinh viên nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu ở cuối phố Viên.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh người dân phát hiện chiếc Honda biển Nam Định cũ của nam sinh viên nằm ở miệng cống mà không thấy người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được tiến hành trong ngày 18/9.

Đỗ Hợp
#Nam sinh viên #Hà Nội #Mất tích #Tìm kiếm #Ngập sâu

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