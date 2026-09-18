Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với 'siêu trường học' ở Nha Trang

TPO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô lớn hơn một số trường đại học trên cả nước. Do đó, cần tăng cường quản lý để không phát sinh những ảnh hưởng đến học sinh và lấy học sinh là trung tâm.

Ngày 18/9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trường Tiểu học Nha Trang là một trong những trường có quy mô lớn nhất cả nước sau sáp nhập, với hơn 10.500 học sinh, 287 lớp và gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang cho biết, sau sắp xếp, nhà trường có nhiều thuận lợi khi nhận được sự hỗ trợ của địa phương, đồng thời chủ động điều tiết giáo viên giữa các điểm trường. Giáo viên chuyên trách được bố trí dạy đúng bộ môn, qua đó không còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Tuy nhiên, trường cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong công tác quản trị và tổ chức bộ máy; chưa có đầu mối thực hiện công tác phổ cập giáo dục; công tác tài chính, kế toán; công tác Đội; tổ chuyên môn; chuyển đổi số, hồ sơ điện tử và việc tổ chức hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo bà Phương, hiện nay trường có 13 điểm, nhưng chỉ có 2 kế toán trong khi khối lượng công việc rất lớn, tạo áp lực cho những người phụ trách tài chính. Các nhân viên này phải làm việc từ sáng tới tối.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết sau sắp xếp, tâm tư của đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ bản ổn định. Phường đã lập nhóm Zalo riêng với sự tham gia của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thuận lợi trong công tác điều hành.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhận định sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nha Trang có quy mô lớn hơn một số trường đại học trên cả nước.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng đánh giá chính quyền phường Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện việc sắp xếp trường học theo đúng quy định, đồng thời cho rằng đây là mô hình trường học có quy mô lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Thứ trưởng, bước đầu việc sắp xếp không ảnh hưởng đến học sinh, bởi các em vẫn học tại điểm trường nơi mình đang theo học. Tuy nhiên, thời gian tới, các đội ngũ liên quan cần tăng cường quản lý để không phát sinh những ảnh hưởng đến học sinh.

“Không thể quản lý mô hình trường học mới trên một tư duy cũ. Việc quản lý phải gắn với phân cấp, phân quyền, mục tiêu cuối cùng là sau sáp nhập có thể sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm chất lượng dạy và học”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho rằng dù mô hình trường học có quy mô lớn đến đâu, học sinh vẫn phải là trung tâm; nhà trường phải bảo đảm môi trường và mô hình học tập phù hợp, chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thứ trưởng đề nghị nhà trường và lãnh đạo địa phương không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý, điều hành; cần trực tiếp nắm bắt những khó khăn, bất cập để từ đó đề xuất giải pháp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần phản ánh đúng thực chất tình hình, đặc biệt phải bảo đảm an toàn, chất lượng trong tổ chức bữa ăn bán trú.