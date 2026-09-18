Công ty CP Tiền Phong làm việc với Đại học Từ Tế (Đài Loan, Trung Quốc)

Chiều 17/9, Ban lãnh đạo Công ty CP Tiền Phong có buổi làm việc với đoàn đại biểu Đại học Từ Tế (Đài Loan, Trung Quốc) và lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ, trao đổi về các định hướng hợp tác trong giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đại học Từ Tế có PGS.TS Kuo Yu-Ming, Trưởng Văn phòng Công tác Toàn cầu; PGS.TS Wang Shu-Fang, Phó Viện Trưởng Viện Điều dưỡng và ông Lin Hsien-Chun, Cố vấn nhà trường.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Từ Tế

Về phía Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ có ThS. Phạm Văn Ngưng, Hiệu trưởng và ThS. Trần Thị Tín, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, kiêm Phó Trưởng phòng Tuyển sinh.

Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ

Về phía Công ty CP Tiền Phong có ông Bùi Văn Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo một số phòng, ban của công ty.

Tại buổi làm việc, các đại biểu giới thiệu về hoạt động, thế mạnh của từng đơn vị, đồng thời trao đổi những khả năng hợp tác trong thời gian tới. Đại học Từ Tế được thành lập vào năm 1994 tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), có thế mạnh trong đào tạo các lĩnh vực y khoa, điều dưỡng và chú trọng giáo dục gắn với phát triển con người, đề cao giá trị nhân văn như lòng từ bi, sự tử tế, tình yêu thương và tinh thần cống hiến.

PGS.TS Kuo Yu-Ming, Trưởng Văn phòng Công tác Toàn cầu- Đại học Từ Tế

Phát huy thế mạnh về truyền thông, tổ chức sự kiện và triển khai các chương trình vì cộng đồng, ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong đề nghị Đại học Từ Tế cùng nghiên cứu các chương trình hợp tác trong lĩnh vực thiện nguyện, tổ chức cuộc thi bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa và đào tạo tiếng Trung. Qua đó, các bên có thể tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị để triển khai những hoạt động thiết thực mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong

Đối với lĩnh vực giáo dục, các bên trao đổi khả năng mở rộng cơ hội học tập, đào tạo quốc tế cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và điều dưỡng. Đại học Từ Tế cũng giới thiệu các chương trình học bổng, cơ hội học tập dành cho sinh viên Việt Nam và mong muốn phối hợp với Tiền Phong để tìm kiếm, kết nối những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu học tập và phát triển chuyên môn.

ThS. Phạm Văn Ngưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ

Với Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ, hai bên trao đổi về khả năng hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, tăng cường đào tạo tiếng Trung và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Đại học Từ Tế cũng giới thiệu một số ứng dụng công nghệ phần mềm hỗ trợ việc học tiếng Trung, qua đó mở thêm công cụ để sinh viên của Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ nói riêng và học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuẩn bị cho môi trường học tập tại Đài Loan, Trung Quốc.

Kết thúc buổi làm việc, các bên bày tỏ lời cảm ơn trước những trao đổi cởi mở, đồng thời hy vọng sẽ có các buổi làm việc chuyên sâu tiếp theo để cụ thể hóa những nội dung hợp tác phù hợp trong thời gian tới.