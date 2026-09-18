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Báo Tiền Phong mang Trung thu đến với học sinh Đồng Nai

Nguyễn Dũng

TPO - Những phần bánh kèm lồng đèn được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang đến niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Ngày 18/9, Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong, Ban đại diện tại TPHCM tổ chức chương trình Trung thu, trao 60 phần bánh và 60 chiếc lồng đèn cho học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, ấp Tân Lập, xã Thống Nhất, Thành phố Đồng Nai.

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Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong cùng các đơn vị trao tặng bánh trung thu đến học sinh.

Chương trình được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa trị giá 20 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm một hộp bốn bánh Trung thu và một chiếc lồng đèn, được trao trực tiếp đến các em học sinh của trường.

Không chỉ mang đến những phần quà, chương trình còn tạo không gian để các em giao lưu, vui chơi và cảm nhận sự quan tâm của nhà trường, các đoàn viên, thanh niên cùng những đơn vị đồng hành trong dịp Tết Trung thu.

Tại chương trình, cô Nguyễn Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, Báo Tiền Phong cùng các mạnh thường quân đã dành sự quan tâm cho học sinh của trường.

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Theo cô Nga, những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Trung thu.

Cầm trên tay hộp bánh và chiếc lồng đèn mới, em Ân, học sinh lớp 4/1, không giấu được sự háo hức. Em cho biết bố làm rẫy, mẹ làm công nhân nên điều kiện gia đình còn khó khăn. “Năm trước, mẹ mua cho em một chiếc bánh Trung thu. Em ăn rất ngon nhưng không có lồng đèn. Hôm nay, em được tặng cả một hộp bánh cùng lồng đèn nên thật sự rất vui”, em Ân chia sẻ.

Câu chuyện mộc mạc của cậu học trò lớp 4 cũng cho thấy ý nghĩa của những món quà nhỏ được trao đúng lúc. Với nhiều học sinh, một hộp bánh hay chiếc lồng đèn không chỉ là quà tặng, mà còn giúp các em có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

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Học sinh vui mừng nhận bánh trung thu, lồng đèn và sách truyện.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên.

Nguồn kinh phí xã hội hóa được mạnh thường quân và đối tác trực tiếp sử dụng để chuẩn bị bánh Trung thu, lồng đèn, in ấn cùng các hạng mục phục vụ chương trình.

Hoạt động cũng là dịp kết nối Báo Tiền Phong, nhà trường, đoàn viên, thanh niên và các đơn vị đồng hành trong việc chăm lo cho thiếu nhi, nhất là những em còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nguyễn Dũng
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