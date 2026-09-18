Nghệ An: Tràn ngập đồ chơi Trung thu '3 không'

TPO - Càng gần Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em tại Nghệ An càng sôi động. Bên cạnh sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, không ít mặt hàng thiếu thông tin nguồn gốc, dấu hợp quy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Các cửa hàng đồ chơi trẻ em tại trung tâm tỉnh Nghệ An trở nên nhộn nhịp. Đèn lồng, trống, mặt nạ được bày bán cùng ô tô mô hình, đồ chơi lắp ráp, nhân vật hoạt hình, súng nhựa, kiếm, cung... với đủ mức giá, từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng, thậm chí có sản phẩm lên tới hàng triệu đồng.

Tại một số cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh, bên cạnh các sản phẩm có bao bì, nhãn mác tương đối đầy đủ, vẫn có nhiều mặt hàng đóng gói sơ sài. Thông tin về nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ hoặc hướng dẫn sử dụng không được thể hiện rõ.

Dao, kiếm bằng kim loại và nhựa được bày bán nhiều.

Một số sản phẩm chủ yếu in chữ nước ngoài, khiến người mua khó xác định nguồn gốc nếu không kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì.

Đáng chú ý, các loại đồ chơi mô phỏng vũ khí như súng nhựa, súng bắn hạt nhựa, kiếm, cung... vẫn xuất hiện tại các cửa hàng. Với thiết kế bắt mắt, mô phỏng nhân vật trong phim ảnh, trò chơi điện tử, những sản phẩm này dễ thu hút trẻ nhỏ.

Lực lượng Công an, Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa trên địa bàn.

Đồ chơi trẻ em là một trong những nhóm hàng được lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An tập trung kiểm tra, đặc biệt vào thời điểm trước và trong Tết Trung thu.

Trong 8 tháng đầu năm nay, lực lượng này tiếp tục kiểm tra 59 vụ, xử lý 57 vụ. Tổng giá trị thu phạt hơn 384,7 triệu đồng, trong đó tiền phạt hành chính 256,2 triệu đồng và trị giá hàng vi phạm hơn 128,5 triệu đồng.

Hồi tháng 3, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Công an xã Quỳnh Lưu kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng phát hiện 510 khẩu súng nhựa đồ chơi, 200 bộ xếp hình và 200 bộ đồ chơi các loại.

Số hàng hóa được chứa trong các thùng carton, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Nhiều sản phẩm không thể hiện đầy đủ thông tin nhãn hàng hóa, không dán nhãn hợp quy và không có thông tin cảnh báo theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý 6 vụ, phạt hành chính 33 triệu đồng, trị giá hàng vi phạm 71,9 triệu đồng.

Tiêu hủy đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An - cho biết, nhu cầu mua đồ chơi tăng cao dịp Trung thu, trong khi phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, từ cửa hàng truyền thống đến mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Do đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra từ cơ sở kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết đến các đầu mối bán buôn, bán sỉ và điểm bán lẻ.

“Các mặt hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm yêu cầu về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý”, ông Hường nói.