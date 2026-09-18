VN-Index đảo chiều trước giờ nâng hạng

TPO - Phiên giao dịch cuối cùng trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng diễn ra đầy biến động. VN-Index có lúc tăng hơn 18 điểm nhưng bất ngờ quay đầu giảm vào cuối ngày, trong khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán hôm nay (18/9) có màn đảo chiều đáng chú ý khi phần lớn thời gian giao dịch diễn ra trong sắc xanh. VN-Index có lúc tăng hơn 18 điểm, tiến sát mốc 1.840 điểm, thế nhưng lực bán gia tăng về cuối phiên khiến toàn bộ thành quả tăng điểm bị xóa sạch.

Đặc biệt, chỉ trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), VN-Index mất hơn 13 điểm và kết phiên tại 1.813, điểm, giảm hơn 7 điểm so với phiên trước. VN30-Index cũng từ mức tăng hơn 24 điểm chuyển sang giảm 10,8 điểm.

VN-Index có lúc tăng hơn 18 điểm nhưng bất ngờ quay đầu giảm về cuối phiên.

Dù chỉ số giảm, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên mua với 185 mã tăng trên HoSE, so với 130 mã giảm. Thanh khoản tăng vọt, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với phiên trước và lên mức cao nhất trong gần 4 tháng.

Diễn biến tiêu cực trong những phút cuối chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng.

Sáu mã CTG, TCB, BID, MBB, VPB và ACB cùng giảm, lấy đi tổng cộng khoảng 8,6 điểm của VN-Index. Trong đó, CTG giảm 3,7%, TCB mất 3,2%, BID giảm 2,6%, MBB giảm 3,2%, VPB giảm 2,7% và ACB giảm 3,9%.

Một số cổ phiếu lớn khác cũng gây sức ép lên chỉ số như VPL giảm 5%, FPT giảm 3,5% và MCH giảm 1,8%. Ở chiều ngược lại, STB tăng 2,6%, VCB tăng 0,5%, SSB tăng 2,8%, trong khi nhóm chứng khoán đồng loạt khởi sắc với VCI tăng 3,2%, VND tăng 2,7%, VIX tăng 2,3% và SSI tăng 1,2%.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua vào hơn 10.500 tỷ đồng và bán ra khoảng 9.300 tỷ đồng, đưa giá trị mua ròng trên cả ba sàn lên khoảng 1.239 tỷ đồng.

Riêng HoSE, khối ngoại mua ròng khoảng 1.277 tỷ đồng. HPG và PNJ dẫn đầu danh sách được mua ròng với lần lượt hơn 250 tỷ đồng và 247 tỷ đồng. SHB, STB và NVL cũng được mua mạnh.

Ở chiều ngược lại, VIC bị bán ròng khoảng 320 tỷ đồng, trong khi TCB, CTG, VPB và MBB đều chịu áp lực bán đáng kể.

Đáng chú ý, trong 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell đưa vào các bộ chỉ số mới, có 21 mã được khối ngoại mua ròng trong phiên 18/9. Tổng giá trị mua ròng của nhóm này đạt khoảng 1.717 tỷ đồng, cho thấy hoạt động tái cơ cấu danh mục diễn ra mạnh ngay trước thời điểm nâng hạng.

Phiên giao dịch hôm nay cũng là phiên giao dịch cuối cùng trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi.