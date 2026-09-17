Cổ phiếu chứng khoán hút mạnh dòng tiền

TPO - VN-Index hồi phục mạnh trong phiên 17/9, lấy lại hơn 12 điểm nhờ dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng và chứng khoán. Đáng chú ý, đà tăng diễn ra trong bối cảnh khối ngoại quay lại bán ròng sau 3 phiên mua liên tiếp.

Phiên 17/9, VN-Index tăng 12,66 điểm, tương đương 0,7%, lên 1.822 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 200 mã tăng, 114 mã giảm và 63 mã đứng giá trên HoSE.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt. Riêng HoSE ghi nhận hơn 601,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị 17.974 tỷ đồng.

Đà tăng của thị trường diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ mục tiêu lên 3,75-4%. Đây là lần đầu Fed tăng lãi suất kể từ năm 2023. Tuy nhiên, một số dự báo cho rằng, tác động của động thái này tới chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ thể hiện rõ hơn qua diễn biến dòng vốn ngoại. Nhóm chứng khoán ngập trong sắc xanh.

Nhóm tài chính trở thành tâm điểm của phiên, trong đó cổ phiếu chứng khoán đồng loạt khởi sắc. VCI tăng 3,9%, SSI tăng 2,92%, VND tăng 2,07% và VIX tăng 1,58%. Riêng SSI và VIX nằm trong nhóm có thanh khoản cao nhất thị trường, lần lượt đạt gần 41 triệu và 39,2 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm ngân hàng, VPB tăng 2,17%, HDB tăng 1,85%, MBB tăng 1,23% và CTG tăng 1,78%. Theo mức đóng góp vào VN-Index, VPB đứng đầu với gần 1 điểm.

Bất động sản cũng giao dịch tích cực nhưng mức tăng phân hóa. TCH tăng 3,54%, DXG tăng 2,37%, NVL tăng 2,04%, KDH tăng 1,96%; VHM và VRE lần lượt tăng 0,42% và 1,18%, trong khi VIC đứng giá tham chiếu.

Ngược lại, nhóm năng lượng trở thành lực cản đáng kể. PVD giảm 2,28%, PVS giảm 2,92%, OIL giảm 3,97%, PLX giảm 1,05% và GAS giảm 0,89%.

Trái với diễn biến tích cực của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang bán ròng sau 3 phiên liên tiếp mua ròng.

Khối ngoại bán ròng hơn 382 tỷ đồng, trong đó VHM và VIC chịu áp lực lớn nhất với lần lượt gần 186 tỷ đồng và 184 tỷ đồng. VIX cũng bị bán ròng khoảng 160 tỷ đồng, trong khi SSI, VCI và VND cùng nằm trong nhóm bị bán ra.

Ở chiều ngược lại, HDB được mua ròng hơn 143 tỷ đồng, MBB hơn 119 tỷ đồng. FPT tiếp tục được giải ngân khoảng 118 tỷ đồng, còn BSR có phiên thứ ba liên tiếp được khối ngoại mua ròng, với giá trị khoảng 112 tỷ đồng.

Dự báo ngày 18/9 là phiên giao dịch đáng chú ý khi các quỹ mô phỏng chỉ số FTSE bắt đầu giải ngân theo danh mục mới, cùng thời điểm nhiều ETF ngoại thực hiện tái cơ cấu định kỳ. Từ ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.