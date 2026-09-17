VPBank khởi động Học bổng Future VPBanker 2026, tiếp nối hành trình vun đắp tài năng trẻ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức khởi động chương trình Học bổng Future VPBanker 2026 mang thông điệp truyền cảm hứng “Tiếp sức tuổi trẻ, vững bước tương lai”. Sở hữu tổng nguồn ngân sách lên tới 1 tỷ đồng, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của VPBank trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu “Thịnh vượng cộng đồng”. Bằng việc đồng hành cùng thế hệ trẻ không chỉ qua điểm tựa tài chính vững chắc mà còn là lộ trình phát triển toàn diện, VPBank đang mở lối cho những tài năng sinh viên trên toàn quốc tự tin kiến tạo sự nghiệp tương lai.

Trao học bổng, mở lối đồng hành: Một suất học bổng, một chặng đường tương lai

Chương trình Học bổng Future VPBanker 2026 dành cho sinh viên năm 3 và năm cuối thuộc các nhóm ngành Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing, Công nghệ thông tin, Khoa học Dữ liệu và các ngành liên quan tại các trường đại học trên toàn quốc.

Bên cạnh học bổng tiền mặt lên tới 20 triệu đồng/suất, các gương mặt được lựa chọn sẽ được tiếp cận nhiều hoạt động và đặc quyền, bao gồm:

Gia nhập Cộng đồng Future VPBanker: mạng lưới những tài năng trẻ xuất sắc, có chung tinh thần chủ động và khát vọng bứt phá; đồng thời được đặc quyền tham gia các hoạt động dành riêng cho thành viên của cộng đồng;

mạng lưới những tài năng trẻ xuất sắc, có chung tinh thần chủ động và khát vọng bứt phá; đồng thời được đặc quyền tham gia các hoạt động dành riêng cho thành viên của cộng đồng; Trở thành Đại sứ Thương hiệu Tuyển dụng VPBank: đại diện cho hình ảnh năng động của ngân hàng tại các trường đại học, tiên phong lan tỏa giá trị và tham gia các sự kiện, ngày hội việc làm dành cho sinh viên trên toàn quốc.

Tiếp cận các cơ hội thực tập, cộng tác ưu tiên tại VPBank: trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại VPBank, qua đó giúp chuyển hóa nhanh chóng tri thức giảng đường thành năng lực thực chiến bản lĩnh.

Từ học bổng đến bệ phóng sự nghiệp: Tấm vé đặc quyền dẫn lối tương lai

Giá trị của Future VPBanker không dừng lại ở những con số hỗ trợ tài chính, mà nằm ở đặc quyền mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, sinh viên nhận học bổng Future VPBanker 2026 sẽ được vào thẳng vòng cuối của VPBank Young Talents 2027 – chương trình tuyển dụng trọng điểm hướng đến sinh viên giỏi chuẩn bị tốt nghiệp và ứng viên dưới một năm kinh nghiệm, mở ra lộ trình tăng tốc và phát triển vượt bậc cho nhân sự trẻ tài năng trong thời gian ngắn.

Thay vì chỉ đóng vai trò ghi nhận thành tích tại một thời điểm nhất định, Học bổng Future VPBanker kiến tạo nên những điểm chạm chiến lược xuyên suốt. Qua đó, sinh viên được đắm mình vào môi trường quản trị ngân hàng thực tế, chủ động tích lũy hành trang và rèn giũa bản lĩnh trước khi chính thức bước vào thị trường lao động cạnh tranh.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi suất học bổng có thể hỗ trợ một bạn trẻ trên hành trình học tập, nhưng một hệ sinh thái kết nối, trải nghiệm và khai phóng năng lực mới là bệ phóng tạo nên giá trị trọn đời. Với Future VPBanker, chúng tôi không chỉ trao tặng cơ hội, mà đang cùng các bạn trẻ định hình tư duy, tích lũy bản lĩnh để trở thành những nhà kiến tạo tương lai cho ngành tài chính Việt Nam.”

Học bổng Future VPBanker 2026không chỉ mở ra một cánh cửa, mà là khởi đầu của một hành trình đồng hành dài hạn, nơi VPBank đóng vai trò là người định hướng, người bạn đồng hành tin cậy, giúp nâng cánh cho những khát vọng bay cao và xa hơn.

