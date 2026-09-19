Xử lý ngân hàng yếu kém, chấm dứt tín dụng ‘sân sau’

TPO - Đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng hướng tới xử lý triệt để các tổ chức tín dụng yếu kém, minh bạch hóa dòng vốn, chấm dứt tình trạng cấp tín dụng tập trung cho tập đoàn "sân sau" và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuyệt đối không để xảy ra đổ vỡ, mất an toàn

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu quả trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số. Song song đó, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án hướng tới việc đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng cũng như đặc thù của từng loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém (ảnh minh họa).

Đáng chú ý, về công tác xử lý các TCTD yếu kém, Đề án nêu rõ yêu cầu đến năm 2030 sẽ xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại hoặc phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tuyệt đối không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án sẽ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên cơ sở đó, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém bao gồm các ngân hàng; các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó tập trung vào việc phê duyệt phương án cơ cấu lại cụ thể của từng tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án cơ cấu lại (nếu cần thiết) trên cơ sở đề xuất của tổ chức tín dụng.

Chấm dứt cho vay tập trung vào nhóm khách hàng lớn

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCTD và phòng, chống rửa tiền sẽ được tăng cường hiệu lực, hiệu quả gắn liền với việc nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Các cơ quan chức năng sẽ chủ động phối hợp đánh giá, nhận diện, cảnh báo và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng và quản lý vốn vay.

Một điểm quan trọng khác liên quan đến xử lý nợ xấu, Đề án hướng tới đa dạng hóa các biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm và các khoản đầu tư kém hiệu quả; nâng cao khả năng thu hồi giá trị tài sản, cải thiện dòng tiền và tỷ lệ bao phủ nợ xấu, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, Đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, "sân sau" của tập đoàn – những yếu tố có thể gây ra rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của TCTD.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu thường xuyên rà soát, theo dõi chặt chẽ tình hình, biến động sở hữu cổ phần, hoạt động cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo, người có liên quan và nhóm cổ đông cần quan tâm (nếu có).