Chứng khoán tuần tới: Sau nâng hạng, điều gì chờ đợi nhà đầu tư?

TPO - Sau tuần phục hồi với tâm điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, cùng động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), VN-Index bước vào tuần giao dịch mới với nhiều yếu tố cần theo dõi.

Fed tăng lãi suất, thị trường ít chịu tác động?

Sau một tuần chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index đã phục hồi từ vùng 1.790 điểm. Kết tuần, chỉ số tăng 1,14%, lên 1.815 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 24,3% so với tuần trước. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HoSE với giá trị 2.860 tỷ đồng.

Đây cũng là tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trước thời điểm thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Chứng khoán vừa trải qua tuần ghi nhận nhiều thông tin tác động, như nâng hạng thị trường, cùng động thái tăng lãi suất của Fed. Ảnh minh họa: Đức Minh.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, việc Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã nằm trong dự báo nên quyết định này không tạo ra bất ngờ lớn với thị trường.

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu thường phản ứng mạnh với khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng. Khi thông tin được công bố đúng như dự kiến và không xuất hiện thêm yếu tố tiêu cực vượt kỳ vọng, áp lực bán phòng ngừa có thể giảm, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại. Vì vậy, việc thị trường phản ứng tích cực sau quyết định tăng lãi suất của Fed là diễn biến có thể lý giải.

Tuy nhiên, cần phân biệt phản ứng ngắn hạn với xu hướng trung hạn. Một phiên tăng điểm chưa đủ để kết luận thị trường đã hấp thụ hoàn toàn tác động của môi trường lãi suất cao. Áp lực lên tỷ giá, chi phí huy động vốn và lợi nhuận doanh nghiệp thường xuất hiện với độ trễ.

Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hơn tới chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn là mặt bằng lãi suất và cách triển khai các chính sách trong nước. Khi Fed duy trì lãi suất cao, Việt Nam phải đồng thời ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát, bảo đảm thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10%.

Theo dấu dòng vốn ngoại

Từ ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo Agriseco Research - đơn vị phân tích của Chứng khoán Agribank, việc nâng hạng có thể mở ra dư địa thu hút khoảng 7-9 tỷ USD dòng vốn nước ngoài vào thị trường Việt Nam trong 1-2 năm tới. Trong đó, khoảng 2-3 tỷ USD được kỳ vọng đến từ dòng vốn thụ động khi các quỹ tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE phân bổ vào Việt Nam.

Agriseco cũng đánh giá mặt bằng định giá hiện ở mức tương đối thấp, với P/E của VN-Index khoảng 12,3 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,2 lần. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, có kết quả kinh doanh tăng trưởng và khả năng được các quỹ tham chiếu FTSE GEIS phân bổ vốn được chú ý.

Dù vậy, theo chuyên gia từ Pinetree, phiên cuối tuần chịu ảnh hưởng mạnh từ hoạt động cơ cấu ETF nên chưa thể coi nhịp giảm cuối phiên là tín hiệu đảo chiều. Nếu VN-Index không lấy lại sắc xanh một cách thuyết phục trong phiên đầu tuần, chỉ số có thể giao dịch quanh vùng 1.820 điểm.

Nguyên nhân là những thông tin và kỳ vọng lớn nhất trong tuần qua, từ quyết định lãi suất của Fed, động thái của BOJ đến câu chuyện nâng hạng FTSE, đã lần lượt được công bố. Khi nâng hạng trở thành hiện thực, thị trường có thể thiếu động lực mới trong ngắn hạn và quay lại phản ánh các yếu tố nền tảng, đặc biệt là lãi suất cho vay trong nước.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán VNDirect cho rằng, nếu Fed tăng lãi suất thêm 1-2 lần trong năm theo định hướng hiện tại, tác động tiêu cực lên chứng khoán Việt Nam có thể không lớn do chưa xuất hiện tín hiệu về một chu kỳ thắt chặt mạnh.

Tuy nhiên, việc Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài có thể thu hẹp dư địa nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, khiến mặt bằng lãi suất huy động giảm chậm, dòng tiền vào chứng khoán khó cải thiện mạnh trong ngắn hạn.

Trong kịch bản cơ sở, VNDirect kỳ vọng VN-Index duy trì vùng định giá 12-13 lần P/E. Với giả định lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 27%, VN-Index cuối năm có thể ở vùng 1.860-2.010 điểm.

Rủi ro cần theo dõi là dòng vốn ngoại. Phần lớn lượng mua của các quỹ ETF theo FTSE đã được thực hiện trong phiên cơ cấu, do đó khối ngoại có thể quay lại bán ròng nếu áp lực tỷ giá gia tăng khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.