Đề xuất hỗ trợ lập quy hoạch đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo

TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về đề xuất hỗ trợ nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo. Tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo dài hơn 110 km, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 114km, sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435mm và được định hướng đầu tư sau năm 2030.

Khi hình thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng tăng năng lực vận chuyển hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với cảng biển Mỹ Thủy, qua đó tạo thêm động lực phát triển logistics, công nghiệp và dịch vụ tại Quảng Trị.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo Luật Đường sắt, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo, bao gồm hệ thống nhà ga trên tuyến. UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ kinh phí.

Bộ Xây dựng hoan nghênh đề xuất tự nguyện hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch tuyến đường sắt của Công ty CP Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy. Đề xuất này phù hợp với chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí. Hồ sơ phải thể hiện rõ việc hỗ trợ hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi, không ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và người dân.

Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cũng không được can thiệp vào định hướng, nội dung chuyên môn của quy hoạch.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu hồ sơ phải bổ sung đầy đủ thông tin về tình hình triển khai quy hoạch mạng lưới đường sắt phía Lào, nhất là khu vực tiếp giáp cửa khẩu Lao Bảo. Đây sẽ là cơ sở để Bộ xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Theo quy hoạch, cả nước sẽ xây dựng mới 16 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Trong đó, 6 tuyến được định hướng đầu tư sau năm 2030, gồm tuyến Mỹ Thủy - Lao Bảo và các tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Đồng Nai; Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng; vành đai phía Tây Hà Nội; TPHCM - Mộc Bài; Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai.