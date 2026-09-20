Ông Nguyễn Xuân Vũ: Hành trình từ Phó Tổng giám đốc tuổi 32 đến Phó Chủ tịch HĐQT SACOMBANK

Gần 20 năm sau ngày gia nhập SACOMBANK, ông Nguyễn Xuân Vũ được trao trọng trách Phó Chủ tịch HĐQT. Hành trình ấy gợi mở câu chuyện về sự tiếp nối trí tuệ, bồi dưỡng nhân sự kế thừa và sự gắn bó của thế hệ lãnh đạo trưởng thành cùng SACOMBANK.

Từ Phó Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất đến Phó Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 18/09/2026.

Sinh năm 1981, ông Nguyễn Xuân Vũ là Cử nhân Học viện Tài chính, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

Hành trình 20 năm của ông Nguyễn Xuân Vũ tại SACOMBANK không chỉ được đánh dấu bằng những bước tiến về chức vụ, mà còn là câu chuyện về một quá trình cống hiến bền bỉ. Từ một nhân viên Văn phòng HĐQT khi mới 26 tuổi, ông từng bước đi qua những vị trí quan trọng như Trợ lý Chủ tịch HĐQT ở tuổi 29 và đặc biệt là Phó Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất Ngân hàng khi được bổ nhiệm ở tuổi 32 vào năm 2013.

Tại thời điểm đó, SACOMBANK đang tập trung mở rộng mạng lưới nhằm mang dịch vụ ngân hàng tới đông đảo người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược mở rộng thị phần, đưa SACOMBANK trở thành một thương hiệu đại chúng và đóng góp đáng kể vào doanh thu của Ngân hàng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2013 – 2017, ông Vũ trực tiếp phụ trách công tác phát triển mạng lưới, đưa số lượng điểm giao dịch của SACOMBANK tăng từ 424 lên 566 điểm giao dịch, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng trên cả nước và hai nước Lào, Cam-pu-chia. Quy mô này thuộc hàng “khủng” nhất thị trường lúc bấy giờ.

Các nấc thang sự nghiệp của ông Nguyễn Xuân Vũ đều gắn với năng lực và dấu ấn thực tiễn

Tiếp nối thành công, ở tuổi 36, ông được tín nhiệm bầu vào HĐQT SACOMBANK và là Thành viên HĐQT trẻ nhất nhiệm kỳ này, mở rộng vai trò từ công tác điều hành sang tham gia quản trị ngân hàng. Đây cũng là giai đoạn SACOMBANK đối diện với nhiều thử thách mới, đòi hỏi sự nhanh nhạy, bản lĩnh và hiểu biết sâu về nội tại cũng như bối cảnh thị trường.

Ở tuổi 45, việc được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT SACOMBANK là một dấu mốc mới, nhưng cũng có thể xem là sự tiếp nối của một hành trình đã được xây dựng từ rất sớm.Từ vị trí nhân viên cho đến quản trị cấp cao, ông Nguyễn Xuân Vũ đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình cho SACOMBANK, đồng hành cùng Ngân hàng qua những thăng trầm lịch sử.

Trên cương vị mới, ông Vũ chia sẻ: “Dấu mốc này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi khi sắp bước vào năm thứ 20 gắn bó với SACOMBANK. Mỗi chặng đường đều mang đến những kinh nghiệm quý báu và trên hết là giá trị của sự kiên định, trách nhiệm”.

Hành trình của ông Nguyễn Xuân Vũ cũng là một lát cắt về cách SACOMBANK phát hiện, trao cơ hội và nuôi dưỡng những nhân sự trưởng thành từ bên trong tổ chức . Một người đã trải qua nhiều vị trí trong cùng hệ thống sẽ mang theo không chỉ kinh nghiệm quản trị, mà cả sự hiểu biết về cách ngân hàng vận hành, về con người và những giá trị đã được hình thành qua nhiều năm. Đây cũng là đại diện tiêu biểu cho phương châm “nhân sự là nòng cốt”, là một trong những động lực quan trọng mà Ngân hàng luôn ưu tiên chuẩn bị trên mỗi hành trình phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Vũ là đại diện cho thế hệ lãnh đạo trưởng thành cùng SACOMBANK

Kiện toàn bộ máy, củng cố đội ngũ cho chặng đường mới

Việc kiện toàn vị trí Phó Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK đang đẩy mạnh tái cơ cấu và hoàn thiện mô hình tổ chức, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.

Từ đầu năm 2026, ngân hàng vận hành mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, phân định rõ chức năng và tăng tính chủ động của các đơn vị kinh doanh.

Cùng với việc sắp xếp lại bộ máy, SACOMBANK cũng chú trọng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, bổ sung nhân sự có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, quản trị rủi ro và vận hành.

Định hướng nhân sự của SACOMBANK được triển khai theo hướng kết hợp giữa đội ngũ lãnh đạo có quá trình gắn bó lâu năm với ngân hàng và nguồn nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm mới. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng xây dựng lực lượng kế thừa, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng cao trong quá trình chuyển đổi mô hình.

SACOMBANK đang trong quá trình tái cấu trúc sâu rộng từ bộ máy vận hành đến chiến lược kinh doanh

Trong giai đoạn 2026–2030, cùng với mục tiêu tăng trưởng quy mô, SACOMBANK đặt trọng tâm vào nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và hiệu quả vận hành. Trong bức tranh đó, việc tiếp tục hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, phát triển nhân sự kế cận và phân bổ nguồn lực phù hợp với các mảng kinh doanh trọng yếu được xem là một trong những nền tảng để ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển trung và dài hạn. Gần hai thập kỷ gắn bó với SACOMBANK, ông Nguyễn Xuân Vũ hôm nay chuyển từ vai trò của một người đồng hành sang vị trí của một người trực tiếp tham gia dẫn dắt Ngân hàng trên chặng đường phía trước.