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Sau nâng hạng, các định chế tài chính toàn cầu quan tâm cổ phiếu Việt ra sao?

Việt Linh

TPO - Việc Việt Nam chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9 không chỉ mở thêm cánh cửa cho dòng vốn quốc tế, mà còn kéo theo những kế hoạch hợp tác mới về sản phẩm, thanh khoản và quản trị rủi ro. Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam trong một năm tới.

2,5 tỷ USD và tầm nhìn dài hạn

Tại hội nghị đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia FTSE GEIS vừa qua, ông Duncan Burns - Giám đốc phụ trách quản lý đầu tư và cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard - cho biết tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào Việt Nam trong một năm tới.

Con số này cao hơn dự báo trước đó của một số đơn vị phân tích, ở mức khoảng 1-2 tỷ USD. “Chúng tôi không phải là những nhà giao dịch ngắn hạn. Các quỹ chỉ số và quỹ ETF của chúng tôi luôn tập trung vào dài hạn”, ông Duncan Burns nói.

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Lãnh đạo các sở, sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới gửi thông điệp chúc mừng tới Việt Nam. Nguồn: SSI.

Bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE), - đánh giá kết quả đạt được phản ánh nỗ lực của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, đồng thời kỳ vọng thị trường vốn Việt Nam tiếp tục phát triển và thu hút thêm nhà đầu tư toàn cầu.

Từ Phố Wall - trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, ông Alex Hong, Đồng Giám đốc Thị trường Vốn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), chia sẻ lời chúc tới thị trường Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vị thế của Việt Nam như một "nền kinh tế có tầm ảnh hưởng" một "thị trường vốn mang ý nghĩa chiến lược" trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Ông Alex Hong nhấn mạnh: "Cột mốc nâng hạng không phải là điểm kết thúc - đó là cánh cửa dẫn tới thanh khoản sâu rộng hơn, mở ra khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu lớn hơn, và xây dựng một cây cầu vững chắc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế."

Trong khi đó, bà Adena Friedman - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nasdaq - nhìn nhận nâng hạng là sự ghi nhận quá trình cải cách, củng cố nền tảng kinh tế và hiện đại hóa thị trường vốn Việt Nam. Bà cho rằng Việt Nam ngày càng nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh đây mới là điểm khởi đầu cho chặng đường tiếp theo.

Tại Singapore, ông Loh Boon Chye - Tổng Giám đốc Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) - cho rằng cột mốc này không chỉ quan trọng với Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với ASEAN, khi một thị trường vốn phát triển và kết nối sâu hơn có thể mở thêm cơ hội cho cả khu vực. SGX khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác, kết nối giữa các thị trường.

FTSE muốn cùng Việt Nam làm sản phẩm mới

Ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Tại đây, bà Fiona Bassett đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện phát triển đáng chú ý tại châu Á, đồng thời khẳng định FTSE Russell coi Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn.

FTSE Russell đề xuất hợp tác theo hai giai đoạn. Trước mắt là phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, hỗ trợ thị trường chuyên nghiệp và có chiều sâu hơn.

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Đoàn công tác của FTSE Russell làm việc với Bộ Tài chính, đề xuất lộ trình hợp tác phát triển sản phẩm và công cụ quản trị rủi ro. Ảnh: SSC.

FTSE Russell cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu phát triển các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Theo đề xuất, các sản phẩm này có thể tạo thêm công cụ phòng vệ rủi ro cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ xác lập giá và kết nối thanh khoản hai chiều.

Bà Fiona Bassett cho rằng sau khi cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, trọng tâm giai đoạn tới cần chuyển sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

Đây là bước chuyển đáng chú ý trong câu chuyện nâng hạng, từ việc đưa nhà đầu tư quốc tế vào thị trường sang việc tạo thêm điều kiện để họ có công cụ giao dịch và quản trị rủi ro phù hợp.

Từ ngày 21/9, 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap, trong đó có nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn như Vingroup, Vietcombank, Vinhomes, FPT, Hòa Phát, Masan...

Tuy nhiên, việc một cổ phiếu được đưa vào chỉ số không đồng nghĩa mọi quỹ sẽ mua với tỷ trọng giống nhau. Lượng vốn thực tế còn phụ thuộc tỷ trọng của Việt Nam và từng cổ phiếu trong chỉ số, quy mô quỹ, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chiến lược của từng tổ chức.

Theo Chứng khoán SSI, lượng vốn ETF mới có thể phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam vào khoảng 2,21 tỷ USD trong 12 tháng. Dòng vốn này sẽ không được giải ngân cùng một thời điểm mà được phân bổ thành 4 đợt trong vòng 12 tháng.

Ông Thomas Nguyen - Giám đốc Thị trường Nước ngoài, Chứng khoán SSI - cho biết, từ kinh nghiệm trên các thị trường quốc tế, quy mô dòng vốn chủ động có thể lớn hơn đáng kể so với dòng vốn thụ động. Khoảng 10 tỷ USD có thể chảy vào thị trường Việt Nam trong 12 tháng tới, thậm chí chỉ riêng quỹ Vanguard có thể rót 3 tỷ USD.

Việt Linh
#https://tienphong.vn/danh-cong-nang-hang-mo-canh-cua-moi-cho-thi-truong-von-viet-nam-post1877546.tpo

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