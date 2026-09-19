Sức nóng Nam Long Experience 2026 - Từ trải nghiệm đến những lựa chọn thực

Nam Long Experience 2026 tiếp tục sôi động khi đông đảo khách hàng và gia đình dành ngày cuối tuần đến trực tiếp tìm hiểu dự án, tư vấn chuyên sâu và cân nhắc những lựa chọn phù hợp với nhu cầu an cư, đầu tư.

Từ sáng 19/9, không khí tại sảnh B2 – SECC đã trở nên nhộn nhịp. Tại các không gian triển lãm Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City…, khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động đồng thời dành nhiều thời gian tìm hiểu sản phẩm, quy hoạch, tiến độ và chính sách tài chính.

Nếu ngày đầu tiên mang đến nhiều cảm xúc khám phá, ngày thứ hai cho thấy một bước chuyển rõ hơn từ xem và trải nghiệm sang tìm hiểu sâu, so sánh và cân nhắc lựa chọn.

Từ Waterpoint đến Mizuki Park, Izumi City: giá trị được nhìn thấy qua những gì đã hiện hữu

Tại các khu vực tư vấn, những cuộc trao đổi xoay quanh các câu hỏi rất thực tế cho từng dòng sản phẩm như chi phí, khoản thanh toán ban đầu, tiến độ dự án, tiện ích đã hoạt động... Mỗi nhóm khách sẽ có mối quan tâm khác nhau. Người mua căn nhà đầu tiên quan tâm tổng giá trị, công năng và khả năng cân đối tài chính; các gia đình muốn nâng cấp nơi ở chú ý quy hoạch, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng; nhà đầu tư xem xét pháp lý, hạ tầng cùng giá trị dài hạn.

Sáng 19/09, sự kiện khởi động kinh doanh tháp Trellia Vista thuộc phân khu compound Trellia Cove thu hút gần 1.000 chuyên viên từ các đại lý chiến lược. Cảnh quan, tiện ích, hạ tầng hiện hữu cùng cộng đồng hơn 4.000 gia đình tại Mizuki Park tạo thêm cơ sở để các đại lý giới thiệu sản phẩm ra thị trường cuối năm.

Chiều cùng ngày, sự kiện bán hàng Waterpoint thu hút khách hàng quan tâm đại đô thị 355 ha phía Tây TP.HCM. Bên cạnh căn hộ Solaria Rise và các phân khu The Aqua, Park Village, The Pearl, Waterpoint ra mắt Rivera Nagomi, bổ sung lựa chọn thấp tầng mới trong hệ sinh thái thành phố bên sông.

Ấn tượng với cảnh quan tại Solaria, chị Nguyễn Thùy Linh (phường Gò Vấp) đã quyết định sở hữu căn hộ sau khi tìm hiểu tại sự kiện. “Hệ tiện ích đáp ứng nhu cầu gia đình, chính sách phù hợp, việc di chuyển đến nơi làm việc ở khu vực quận 7 trước đây cũng thuận tiện nên tôi quyết định chọn Solaria”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, tại không gian trải nghiệm Izumi City cũng ghi nhận nhóm khách quan tâm đầu tư, an cư tìm hiểu sâu tiềm năng của dự án khi tọa lạc vị trí trái tim đô thị cửa ngõ phía đông, kết nối vùng và triển vọng hạ tầng quanh sân bay Long Thành.

Không khí thêm sôi động với thử thách “Cú Swing đẳng cấp” tại Elyse Island, “Tay vợt cừ khôi” tại Nam Long II Central Lake và workshop hoa ở Waterpoint. Những điểm dừng góp phần giúp hành trình khám phá tại Nam Long Experience 2026 có thêm trải nghiệm vui chơi, thư giãn dành cho khách hàng và gia đình trong ngày cuối tuần.

Không chỉ là chính sách, mà là cơ sở để đưa ra lựa chọn

Với tài sản có giá trị lớn như bất động sản, chính sách bán hàng là một phần quan trọng, song khách hàng còn chú ý đến pháp lý, tiến độ, năng lực triển khai, môi trường sống và phương án tài chính. Việc quy tụ nhiều dự án tại Nam Long Experience 2026 giúp người mua trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn, tìm hiểu và so sánh các lựa chọn trước khi quyết định.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn (nhà đầu tư từ Đồng Nai) cho biết: “Giá bán là thông tin cần thiết, nhưng tôi quan tâm nhiều đến tiến độ, hạ tầng và khả năng hình thành cộng đồng. Các yếu tố này đủ rõ mới có cơ sở đánh giá tiềm năng khai thác, và giá trị dài hạn của tài sản”.

Sức hút của hệ sinh thái Nam Long còn thể hiện qua sự tham gia của các đại lý phân phối hàng đầu cùng hàng nghìn chuyên viên kinh doanh tại sales kick-off và các sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Mizuki Park, Waterpoint. Lực lượng bán hàng được cập nhật danh mục sản phẩm, tiến độ, chính sách và kế hoạch phát triển, cho thấy mức độ quan tâm của thị trường phân phối đối với bất động sản phục vụ nhu cầu thực.

Chị Bảo Yến, (chuyên viên của Sàn giao dịch bất động sản ERA Việt Nam), chia sẻ: “Nhà đầu tư quan tâm nhiều đến pháp lý, tiến độ, còn khách mua ở thực quan tâm đến mảng xanh, tiện ích. Các dự án với thông tin rõ ràng cùng dải sản phẩm đa dạng giúp chúng tôi tư vấn sát nhu cầu hơn”.

Việc giới thiệu Trellia Vista, Rivera Nagomi cùng nhiều sản phẩm mới giúp Nam Long mở rộng lựa chọn theo từng nhu cầu, đồng thời hỗ trợ đại lý tiếp cận đúng nhóm khách. Sự quan tâm từ người mua và lực lượng bán hàng cho thấy các dự án có pháp lý, tiến độ bảo đảm và giá trị sử dụng rõ ràng vẫn giữ sức hút trong giai đoạn thị trường phân hóa.

Nam Long Experience 2026 sẽ tiếp tục đến hết 20/9. Nếu chưa kịp ghé SECC trong hai ngày đầu, 20/9 là cơ hội cuối để trực tiếp khám phá hệ sinh thái dự án Nam Long, xem – hỏi – so sánh những lựa chọn phù hợp và tận hưởng không khí của Nam Long Experience 2026.