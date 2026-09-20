HZ Group phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại

Định hướng của HZ Group là tiếp tục phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, thông minh, bền vững, gắn kết chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, các dự án nhà ở, tiện ích xã hội nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh dài hạn cho các nhà đầu tư.

Hàm Kiệm II sở hữu nhiều lợi thế

Ngày 18/9, tại Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II của Công ty CP Đầu tư Bình Tân (thuộc Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai - HZ Group), Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Dương Thị Kiều Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu Công nghiệp Hố Nai cho biết, HZ Group hoạt động trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng - logistics, xây dựng, nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ. Đến nay, hệ thống các khu công nghiệp của HZ Group đã thu hút hơn 150 nhà đầu tư, trong đó có khoảng 85 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đăng ký trên 3 tỷ USD, tạo việc làm ổn định cho khoảng 22.000 lao động.

Bà Dương Thị Kiều Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khu Công nghiệp Hố Nai phát biểu tại hội nghị.

Từ cuối tháng 4/2025, HZ Group chính thức tiếp nhận Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Trong hơn 1 năm qua, HZ Group đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các tiện ích của khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có quy mô 433 ha, trong đó có dự án khu nhà ở chuyên gia và công nhân khoảng 31 ha, được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở và đời sống cho người lao động.

Hàm Kiệm II sở hữu vị trí thuận lợi trên trục quốc lộ 1A, liền kề cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tạo điều kiện kết nối giữa khu vực sản xuất với các trung tâm logistics, cảng biển, hàng không và các thị trường tiêu thụ.

“Chúng tôi xác định một số lợi thế trọng tâm của Hàm Kiệm II như quỹ đất sẵn sàng và pháp lý rõ ràng, phù hợp với các dự án có quy mô và yêu cầu cao về hạ tầng, môi trường, công nghệ và logistics”, bà Kiều Anh nói.

Ngoài ra, Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II sở hữu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ngày càng hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, viễn thông và xử lý nước thải được đầu tư bài bản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải có năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý của nhiều ngành sản xuất có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường, qua đó tạo điều kiện để Hàm Kiệm II tiếp nhận đa dạng các dự án sản xuất, đồng thời bảo đảm định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.

Đến nay, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đã thu hút 22 dự án đầu tư.

Đáng chú ý, Hàm Kiệm II có lợi thế về chi phí so với một số trung tâm công nghiệp truyền thống, khi giá thuê đất tại Hàm Kiệm 2 đang ở mức rất hợp lý, đồng thời nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng.

Với những lợi thế đó, Hàm Kiệm II đang sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đến nay, Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đã thu hút 22 dự án đầu tư, hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, chế tạo máy móc công nghiệp, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng và năng lượng tái tạo.

“Hàm Kiệm II là nơi chúng tôi đang dành rất nhiều tâm huyết và nguồn lực. Nhưng Hàm Kiệm II cũng chỉ là một phần trong hành trình phát triển dài hạn của HZ Group. Chúng tôi tin rằng, khi một nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư, họ không chỉ lựa chọn một khu đất. Họ lựa chọn hạ tầng. Họ lựa chọn môi trường kinh doanh. Họ lựa chọn khả năng kết nối. Và quan trọng hơn, họ lựa chọn một đối tác có thể đồng hành cùng mình trong một chặng đường dài. Đó cũng chính là điều HZ Group mong muốn mang đến cho các nhà đầu tư”, bà Kiều Anh nói.

Hệ sinh thái hoàn chỉnh

HZ Group với hơn 40 năm kinh nghiệm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, 25 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành các khu công nghiệp, HZ Group đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến nay, các khu công nghiệp do HZ Group đầu tư và quản lý đã thu hút hơn 150 nhà đầu tư, trong đó có 85 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chủ yếu đến từ các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông... với tổng vốn đầu tư đăng ký vượt mốc 3 tỉ USD.

Hệ thống khu công nghiệp HZ Group không chỉ trở thành điểm đến an toàn, bền vững cho các tập đoàn toàn cầu, mà còn đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, khi tạo việc làm ổn định cho khoảng 22.000 lao động.

Trong đó, Khu công nghiệp Hố Nai (TP.Đồng Nai) có diện tích hơn 495 ha và hiện nay tỷ lệ lấp đầy lên đến 82%. Dự án nằm gần trung tâm Biên Hòa (10 km) và thuận tiện kết nối TPHCM (40 km) qua quốc lộ 1A - Xa lộ Hà Nội. Nơi đây còn là dễ dàng di chuyển đến sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất cùng hệ thống cảng Cát Lái, Cái Mép và Đồng Nai.

HZ Group với hơn 40 năm kinh nghiệm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, 25 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II rộng 433 ha nằm tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đến nay đã lấp đầy được khoảng 40%. Dự án nằm trên trục giao thông huyết mạch đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dự án có khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, với diện tích 31 ha, gồm khoảng 5.552 căn hộ.

Một khu công nghiệp khác là Lam Sơn - Sao Vàng, có diện tích 537 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.255 tỷ đồng tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án gần sân bay Thọ Xuân, giáp tuyến đường Hồ Chí Minh, gần quốc lộ 47 nối về TP.Thanh Hóa cũ, gần cảng Nghi Sơn... Dự án tập trung mời gọi đầu tư vào các ngành công nghệ cao, điện tử, máy tính; các ngành cơ khí, chế tạo; sản xuất thiết bị điện; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu...

Định hướng của HZ Group là tiếp tục phát triển các khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, thông minh, bền vững, gắn kết chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, các dự án nhà ở, tiện ích xã hội nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh dài hạn cho các nhà đầu tư. Mở rộng hạ tầng cảng và logistics hiện đại để tăng cường kết nối và hiệu quả thương mại.

Đồng thời cung cấp các giải pháp xây dựng chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị. Thông qua những nỗ lực này, HZ Group luôn đề cao tính minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và toàn xã hội.