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Sức khỏe

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Sức khỏe hơn 200 bệnh nhân nghi ngộ độc tại Huế hiện ra sao?

Ngọc Văn

TPO - Sau vụ nghi ngộ độc tại Công ty Scavi Huế, hơn 220 bệnh nhân được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố điều trị đã hồi phục sức khỏe.

Ngày 20/9, theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP. Huế, Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái, Huế) đã tiếp nhận tổng cộng 222 trường hợp liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, Huế).

Trong đó, tại Trung tâm Y tế Phong Điền (phường Phong Điền), 24 công nhân được tiếp nhận, điều trị và đến nay toàn bộ đã được xuất viện. Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 198 trường hợp. Tất cả đã hồi phục sức khỏe, trong đó có 196 người xuất viện.

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Bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trước đó, vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế. Công ty TNHH MTV Huế Thành là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho người lao động tại đây. Số người nhập viện liên quan vụ việc được ghi nhận tăng nhanh, từ vài chục trường hợp lên hơn 200 người.

Theo thông tin điều tra ban đầu của ngành y tế, vào sáng 11/9, một số công nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Những người này được nhân viên y tế của công ty sơ cứu.

Sau đó, số công nhân có biểu hiện bất thường tiếp tục tăng. Các trường hợp nghi ngộ độc lần lượt được chuyển đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để kiểm tra, điều trị.

Liên quan vụ việc, Sở Y tế TP. Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc. Đoàn công tác đồng thời điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm và kiểm tra, xử lý tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, nhằm xác định nguyên nhân khiến hàng trăm công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Đến nay, ngành y tế TP. Huế chưa xác định nguyên nhân vụ việc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã được thu thập để kiểm nghiệm, cơ quan chức năng hiện đang chờ kết quả xét nghiệm làm cơ sở kết luận, xử lý vụ việc.

Ngọc Văn
#nghi ngộ độc thực phẩm #công nhân Scavi Huế #220 bệnh nhân xuất viện #Công ty TNHH MTV Huế Thành #bếp ăn tập thể #Bệnh viện Trung ương Huế #Trung tâm Y tế Phong Điền #Sở Y tế TP. Huế

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