Phó Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ cho Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bệnh viện đặt chất lượng, an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu; phát triển kỹ thuật cao, kiểm soát việc ứng dụng AI và công khai giá dịch vụ.

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhân dịp đơn vị này chính thức khánh thành tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại chương trình.

Sau khi tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động, Phó Thủ tướng đánh giá bệnh viện được phát triển theo hướng kết hợp Viện nghiên cứu - Trường đại học - Bệnh viện, gắn khám chữa bệnh với đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Theo Phó Thủ tướng, mô hình này đáp ứng yêu cầu thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. Sinh viên y khoa có điều kiện thực hành tại giường bệnh; thầy thuốc đồng thời tham gia khám chữa bệnh, giảng dạy và nghiên cứu; kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng, kiểm nghiệm trong thực tiễn điều trị.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý lễ khánh thành mới chỉ là bước khởi đầu. Cơ sở vật chất có thể được xây dựng trong vài năm nhưng niềm tin của người bệnh phải được tạo dựng trong thời gian dài.

“Một bệnh viện có thể được xây dựng, được đầu tư cơ sở vật chất trong vài năm, nhưng uy tín phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng từng ca bệnh, từng người bệnh được cứu chữa”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm các y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Từ yêu cầu đó, Phó Thủ tướng giao Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, bệnh viện phải đặt chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức lên hàng đầu; khẩn trương hoàn thiện điều kiện để được đánh giá, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định. Quy trình quản trị, chất lượng điều trị, giá dịch vụ và kết quả điều trị phải được chuẩn hóa, công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện lấy sự hài lòng và an toàn của người dân làm thước đo, thay vì chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ.

Nhiệm vụ thứ hai là lựa chọn những chuyên khoa có lợi thế để tập trung nguồn lực, phát triển các trung tâm kỹ thuật cao có thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Bệnh viện cần thu hút chuyên gia đầu ngành trong nước, quốc tế; tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.

Thứ ba, bệnh viện phải phát huy mô hình Viện nghiên cứu - Trường - Bệnh viện, gắn đào tạo và nghiên cứu với thực hành lâm sàng. Bệnh viện cần trở thành cơ sở thực hành chất lượng cao của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đóng góp vào việc đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có năng lực thực hành.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới vào điều trị.

Nhiệm vụ thứ tư là tiên phong đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe trên nền tảng chuyển đổi số và y tế thông minh. Bệnh viện cần triển khai bệnh án điện tử gắn với dữ liệu sức khỏe; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong chẩn đoán, điều trị và quản trị, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị bệnh viện chuyển mạnh từ tập trung khám chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm; sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện, phòng chống dịch và các nhiệm vụ y tế công ích.

Cuối cùng, bệnh viện và chủ đầu tư cần chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách mới để mở rộng không gian phát triển; tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và quy chuẩn trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Việc mở rộng đầu tư phải bảo đảm đúng cam kết, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của từng dự án.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà chúc mừng đến Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Không chỉ là nơi khám chữa bệnh

Thông tin tại lễ khánh thành, GS.TS.BS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám chữa bệnh từ ngày 15/6/2026.

Sinh viên HIU thực hành, thực tập tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bệnh viện có quy mô 350 giường, gần 40.000m² diện tích sàn và 28 khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Theo định hướng phát triển, đây không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh mà còn là nơi thực hành, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành sức khỏe.

Ông Lình cho biết sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện nhằm giúp người học tiếp cận thực tiễn lâm sàng trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện định hướng xây dựng mô hình “AI First Hospital”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi sau điều trị; đặt mục tiêu được thẩm định theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI vào quý I/2028.