Doanh nghiệp cần gì ở ứng viên Gen Z ngoài tấm bằng đẹp?

TPO - Các nhà tuyển dụng cho biết, bằng đại học, kể cả loại xuất sắc, mới chỉ là một lợi thế; năng lực thực tế, khả năng thích ứng và thái độ làm việc mới là những tiêu chí quyết định.

Tại Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần thứ 5 do Trường Đại học Sài Gòn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức ngày 19/9, hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức đã trực tiếp tiếp cận sinh viên và giới thiệu nhu cầu tuyển dụng.

Sinh viên tham gia ứng tuyển việc làm tại các công ty.

Đánh giá về lực lượng lao động trẻ, bà Nguyễn Thị Minh Trâm, Trưởng phòng Phát triển các dự án giáo dục, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chi Linh, cho rằng Gen Z có cá tính mạnh, cách làm việc rõ ràng và đề cao sự công bằng trong quan hệ lao động.

Theo bà Trâm, người trẻ sẵn sàng cống hiến khi tìm thấy sự đồng thuận về tầm nhìn, nhưng cũng dứt khoát khi cảm thấy môi trường không còn phù hợp. Đây không hẳn là điểm bất lợi; ngược lại, bản lĩnh, tư duy độc lập và khả năng xác định giá trị bản thân cũng là những đặc điểm được doanh nghiệp hiện đại tìm kiếm.

Tuy nhiên, cá tính cần đi cùng năng lực đáp ứng công việc. Thực tế tuyển dụng tại ngày hội cho thấy mỗi nhóm việc làm đều đặt ra những điều kiện cụ thể, thay vì chỉ nhìn vào tấm bằng của ứng viên.

Ở lĩnh vực dịch vụ, ông Nguyễn Thành Trung, chuyên viên tuyển dụng chuỗi nhà hàng OM Nướng, cho biết doanh nghiệp đang cần khoảng 80-100 nhân viên tại 10 chi nhánh ở TPHCM và Đà Lạt, chủ yếu ở các vị trí phục vụ, lễ tân và thu ngân.

Do đặc thù người ứng tuyển phần lớn là sinh viên, doanh nghiệp cho phép đăng ký ca theo lịch học. Tuy vậy, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu làm tối thiểu bốn ngày mỗi tuần, khoảng bốn giờ mỗi ca. Quy định này cho thấy sự linh hoạt về thời gian vẫn phải đi kèm tính ổn định và cam kết với công việc.

Mức tiền công tại doanh nghiệp này dao động từ 26.000-30.000 đồng/giờ, chưa kể các khoản thưởng. Nhân viên phục vụ được giữ riêng phần tiền khách cho thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phúc Đạt, nhân viên tuyển dụng chuỗi cơm tấm Phúc Lộc Thọ, cho biết đơn vị cần khoảng 250 nhân sự ở các vị trí phục vụ, thu ngân, bếp, đóng gói và bếp nướng. Sinh viên làm bán thời gian được trả từ 25.500-30.000 đồng/giờ; một số chi nhánh có thêm phụ cấp bữa ăn trong ca.

Nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn và nhiều vị trí không yêu cầu kinh nghiệm đang mở thêm cơ hội cho sinh viên. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tuyển theo từng vị trí, ca làm và điều kiện cụ thể cũng cho thấy người học phải chủ động sắp xếp thời gian, tuân thủ kỷ luật và thích nghi với môi trường làm việc.

Ở nhóm công việc gia sư, mức tiền công được giới thiệu dao động từ hơn 60.000 đồng đến 200.000 đồng/giờ. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho biết ứng viên phải trải qua khâu kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực, sau đó mới được phân lớp và môn dạy phù hợp. Những người có chứng chỉ IELTS, SAT, từng học trường chuyên hoặc đạt thành tích học sinh giỏi quốc gia có thể nhận mức tiền công cao hơn.

Như vậy, mức 200.000 đồng/giờ không phải thu nhập phổ biến cho mọi sinh viên mà gắn với năng lực, chứng chỉ và yêu cầu chuyên môn cụ thể của ứng viên.

Từ phía cơ sở đào tạo, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, nhìn nhận thành quả của người học không chỉ thể hiện qua điểm số hoặc tấm bằng tốt nghiệp. Thước đo bền vững hơn là khả năng thích ứng, giá trị cống hiến và chất lượng công việc thực tế sau khi người học tham gia thị trường lao động.