Đà Nẵng tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất bữa ăn học đường

TPO - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất bữa ăn nội trú, bán trú; ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giám sát chất lượng và cảnh báo nguy cơ. Đơn vị cung cấp không đạt yêu cầu sẽ bị đình chỉ hoặc thay thế.

Ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu vừa ký công văn về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh, thời gian ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu theo dõi tình trạng dinh dưỡng, chú trọng phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát bữa ăn học đường. Cơ sở dữ liệu về bữa ăn nội trú, bán trú được cập nhật, khai thác theo hướng liên thông, dùng chung.

Đồng thời, phải tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quản lý đơn vị cung cấp, giám sát chất lượng bữa ăn và cảnh báo nguy cơ. Việc ứng dụng công nghệ phải bảo đảm hiệu quả, không làm phát sinh hồ sơ, thủ tục không cần thiết.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục. Trọng tâm kiểm tra là các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường, phục vụ số lượng lớn học sinh và các khâu có nguy cơ cao.

Khi có phản ánh, cơ quan chức năng phải kịp thời xác minh, kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Các đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải bị đình chỉ hoặc thay thế.

Lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, bất cập, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Đối với các trường công lập, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, thành phố Đà Nẵng yêu cầu không sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ. Việc tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường nhằm tạo điều kiện để nhân viên cấp dưỡng chủ động giám sát, điều chỉnh thực phẩm trong ngày, phù hợp với nhu cầu của từng trẻ.

Cùng với kiểm tra bếp ăn trường học, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn cho trường học.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu; điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Từ đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ, thay thế những đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu, nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng bữa ăn cho học sinh.