Phụ huynh bức xúc khi đến họp muộn, trường đóng cổng: Hiệu trưởng nói gì?

TPO - Nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory, Đắk Lắk phản ánh việc trường đóng cổng không thông báo rõ ràng, gây khó khăn khi đến muộn dự họp đầu năm.

Việc Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory đóng cổng sau thời điểm bắt đầu cuộc họp phụ huynh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng việc đóng cổng là cần thiết để chấn chỉnh tác phong, ý thức tham dự họp của phụ huynh. Việc người đến muộn liên tục ra vào lớp có thể làm gián đoạn cuộc họp, ảnh hưởng đến giáo viên và những phụ huynh đã có mặt đúng giờ.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng họ không phản đối yêu cầu tham dự đúng giờ. Điều khiến họ băn khoăn là nhà trường không thông báo rõ từ trước về việc sau thời điểm bắt đầu cuộc họp sẽ đóng cổng và không tiếp phụ huynh đến muộn.

Hình ảnh phụ huynh đứng ngoài cổng trường vì đi họp muộn vào ngày 19/9 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory.

Anh H.S.N. (phường Ea Kao), có hai con đang học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory, cho biết anh đến muộn và khi tới nơi thì cổng trường đã đóng. Trao đổi với bảo vệ, anh được cho biết đây là chỉ đạo của cấp trên nên không thể mở cổng cho phụ huynh vào dự họp.

Theo anh N., nhiều phụ huynh có con học tại các trường khác nhau phải tranh thủ di chuyển giữa các điểm trường nên việc đến muộn vài phút có thể xảy ra. Điều khiến anh băn khoăn là trước đó không nhận được thông báo rõ ràng về việc nhà trường sẽ đóng cổng và không tiếp phụ huynh đến muộn.

Tương tự, anh Đ.D. cho biết khoảng 8h10 ngày 19/9, anh đến trường dự họp nhưng không thể vào bên trong. Trước đó, con anh có lịch học tiết vẽ bắt đầu lúc 8h nhưng do cổng trường đóng nên cũng không thể vào trường.

Anh Đ.D. cho rằng nếu nhà trường thông báo trước việc sẽ đóng cổng sau giờ bắt đầu cuộc họp thì anh không phản đối. “Phụ huynh không phải ai cũng chỉ có một con học tại một trường. Có những gia đình phải di chuyển giữa nhiều trường để đưa đón con và tham dự các cuộc họp. Nếu có quy định thì nhà trường cần thông báo rõ để phụ huynh biết và thực hiện”, anh nói.

Nhiều phụ huynh cũng dẫn chứng, tại cuộc họp buổi chiều 19/9, bắt đầu lúc 14h, nhà trường đã thông báo trước rằng sau thời điểm này sẽ “đóng cổng trường”. Đáng chú ý, thông báo này được đưa ra sau khi cuộc họp buổi sáng xảy ra tình trạng một số phụ huynh đến muộn không thể vào trường.

Ngày 20/9, ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Đắk Lắk), thông tin với phóng viên Tiền Phong về việc nhà trường đóng cổng vào sáng 19/9 khiến một số phụ huynh đến muộn không thể vào trường dự họp.

Theo ông Phát, cuộc họp phụ huynh được tổ chức lúc 8h ngày 19/9 cho khoảng 1.900 học sinh. Do số lượng phụ huynh tham dự đông, nhà trường phải kiểm soát người ra vào nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.

“Không phải nhà trường 8h là đóng cửa. Đến khoảng 8h15, khi phụ huynh đã ổn định tại các lớp và giáo viên bắt đầu triển khai nội dung, nhà trường mới đóng cổng để bảo đảm an ninh, an toàn và kiểm soát người ra vào. Thư mời cũng đã ghi rõ thời gian, đề nghị phụ huynh tham gia đầy đủ, đúng giờ. Việc này nhằm bảo đảm cuộc họp diễn ra đúng kế hoạch và chất lượng”, ông Phát nói.

Khi phóng viên nêu thắc mắc của phụ huynh rằng trong thông báo cuộc họp buổi sáng không có nội dung “sẽ đóng cổng” như cuộc họp buổi chiều, ông Nguyễn Minh Phát không trả lời trực tiếp vấn đề này mà tiếp tục cho rằng thư mời đã ghi rõ thời gian, đề nghị phụ huynh tham gia đầy đủ, đúng giờ; đồng thời giải thích việc đóng cổng xuất phát từ yêu cầu thực tế nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng cuộc họp.

Đối với những phụ huynh đến sau hoặc vắng mặt, ông Phát cho biết trong ngày 19/9, giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu chủ động gọi điện trao đổi và gửi toàn bộ nội dung cuộc họp dưới dạng file PDF để phụ huynh nắm bắt.