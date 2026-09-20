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Giáo dục

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Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Sẽ tăng cường luân chuyển để giải bài toán thừa, thiếu giáo viên

Hà Linh - Luân Dũng

TPO - Tại phiên giải trình sáng 20/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện nay giám đốc Sở GD&ĐT được giao quyền tuyển dụng, luân chuyển giáo viên. Một hai năm có thể điều chuyển giáo viên công tác vùng khó khăn, thay vì để 5 - 10 năm.

Tại phiên giải trình, đại biểu Quốc hội Phan Thị Thùy Linh (Đoàn Thanh Hóa) nêu chất vấn về tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và việc triển khai, thực thi Luật Nhà giáo.

Theo đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Luật Nhà giáo đã có hiệu lực từ đầu năm 2026, trao cho ngành giáo dục thêm nhiều công cụ quan trọng, trong đó có điều động, luân chuyển, thuyên chuyển giáo viên nhằm từng bước xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Đại biểu đề nghị Bộ GD&ĐT cho biết, từ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực đến nay, Bộ đã vận dụng các công cụ này như thế nào và đã thực hiện điều động, luân chuyển được khoảng bao nhiêu trường hợp.

“Trong trường hợp việc triển khai còn chậm, nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở đâu và ngành dự kiến khi nào sẽ tháo gỡ được?”, đại biểu đặt câu hỏi.

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Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tại phiên giải trình sáng 20/9

Liên quan đến việc điều tiết đội ngũ giáo viên, nữ đại biểu cho rằng hiện đang tồn tại một nghịch lý khiến nhiều địa phương trăn trở

Tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, số lượng học sinh tăng nhanh, kéo theo tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Trong khi đó, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có những giáo viên đã “cắm bản” tới 10 năm, thậm chí quá thời hạn luân chuyển từ lâu nhưng vẫn chưa thể trở về địa phương, đơn vị công tác trước đây

Nguyên nhân là tại những nơi có điều kiện thuận lợi hơn không còn biên chế trống để tiếp nhận. Theo đại biểu, những giáo viên này đã dành nhiều năm công tác, cống hiến tại các vùng khó khăn.

Vì vậy, việc bảo đảm quyền lợi và nguyện vọng trở về của họ cần được ngành giáo dục quan tâm, giải quyết thỏa đáng.

“Các thầy cô đã hy sinh cả tuổi trẻ cho những vùng khó khăn, nên tôi rất mong Bộ trưởng và ngành giáo dục quan tâm, cho biết Bộ đã nắm được danh sách đầy đủ các thầy cô thuộc diện này trên cả nước hay chưa?”, đại biểu đặt vấn đề

Đồng thời, bà Linh đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ, với những công cụ mới được quy định trong Luật Nhà giáo, quyền được trở về của các giáo viên đã hoàn thành thời gian công tác tại vùng khó khăn có được bảo đảm trên thực tế hay không.

“Dự kiến khi nào chúng ta mới giải quyết dứt điểm vấn đề này để các thầy cô yên tâm?”, đại biểu chất vấn.

Không thể tất cả xã, phường cùng tuyển dụng giáo viên

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng tình trạng thiếu giáo viên hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xác định biên chế theo định mức, biến động số lượng học sinh và sự phân bố giáo viên chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Theo Bộ trưởng, một số địa phương vẫn còn chỉ tiêu chưa tuyển dụng, nhưng đồng thời lại xảy ra tình trạng thừa viên chức ở một số nơi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bài toán nhân lực giáo dục chưa được giải quyết đồng bộ.

Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên mang tính cục bộ khá rõ: nơi thiếu giáo viên nhưng nơi khác lại thừa, trong khi việc điều chuyển chưa được thực hiện kịp thời.

"Ngay ở Hà Nội, có nơi sĩ số học sinh thấp nhưng ngay cạnh đó có nơi sĩ số rất cao", Bộ trưởng nói, cho rằng địa phương cần bố trí, phân bổ giáo viên hài hòa hơn giữa các trường.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, một giải pháp quan trọng là tăng quyền chủ động cho ngành giáo dục địa phương trong tuyển dụng và điều động giáo viên. Hiện nay, Giám đốc Sở GD&ĐT đã được giao quyền tuyển dụng, điều động, phân bổ giáo viên.

Thời gian qua, một số địa phương tuyển dụng tập trung giáo viên rất hiệu quả. Nhưng bên cạnh đó, có nơi cũng phân cấp tuyển dụng xuống cho xã, phường, có thể phát sinh nhiều đầu mối.

"Nếu một địa phương có 100 xã, phường thì có thể có tới 100 lần tuyển dụng. Nhu cầu thực tế nhiều nhưng chỉ tiêu có hạn, dễ gây căng thẳng", Bộ trưởng phân tích.

Vì vậy, theo ông Sơn, địa phương cần tổ chức tuyển dụng thống nhất, đồng thời chủ động điều chuyển giáo viên giữa các trường để khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Bộ trưởng cũng khẳng định, thực tế tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn như tiếng Anh, Âm nhạc và khó tuyển dụng liên quan đến chính sách thu hút giáo viên đến những địa bàn khó khăn hiện còn gặp nhiều trở ngại. Do đó Bộ GD&ĐT đang kết hợp nhiều giải pháp để giải quyết.

Một trong số đó là tăng cường luân chuyển giáo viên. Theo Bộ trưởng, giáo viên công tác ở vùng khó khăn khoảng một đến hai năm có thể được xem xét điều chuyển, thay vì phải ở lại 5-10 năm mới có cơ hội trở về địa phương.

22.000 hiệu trưởng, hiệu phó quay lại đứng lớp

Liên quan việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết quá trình này kéo theo việc bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý. Khoảng 33.000 vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được sắp xếp lại, trong đó khoảng 22.000 người có thể chuyển sang làm giáo viên.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng định mức mới và dự kiến ban hành vào tháng 10. Định mức sẽ tính đến những đặc thù mới trong tổ chức dạy học, như việc dạy học hai buổi/ngày, quy mô học sinh và sĩ số lớp.

Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập bốn đoàn kiểm tra tại các địa phương để nắm tình hình, hướng dẫn việc sắp xếp mạng lưới trường lớp và đội ngũ, qua đó chia sẻ khó khăn với các nhà trường, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tiếp tục điều chỉnh các văn bản hướng dẫn mô hình quản trị sát với thực tiễn

Giải bài toán áp lực tuyển sinh lớp 10

Vấn đề tuyển sinh lớp 10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Mai (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cho rằng, hiện nay kỳ thi đang tạo áp lực và mức độ cạnh tranh rất lớn đối với học sinh, thậm chí có thể gay gắt hơn tuyển sinh đại học. Một trong những nguyên nhân là số lượng trường THPT công lập chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.

Theo bà, để giảm áp lực cạnh tranh, giải pháp quan trọng là thu hẹp khoảng cách về chất lượng giữa các trường. Khi chất lượng giữa các trường có sự chênh lệch lớn, phụ huynh và học sinh sẽ có xu hướng tập trung lựa chọn một số trường được đánh giá cao, từ đó làm gia tăng cạnh tranh trong tuyển sinh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng cần quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, phân bổ đội ngũ giáo viên phù hợp giữa các trường, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục.

Liên quan nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, vừa qua việc sắp xếp lại trường lớp không đơn thuần là nhằm giảm đầu mối một cách cơ học mà phải hướng tới mô hình quản trị mới, ứng dụng công nghệ và sử dụng hiệu quả đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học.

Khi chất lượng giữa các trường được nâng lên tương đồng, việc điều động giáo viên giữa các trường sẽ thuận lợi hơn, đồng thời có thể giảm áp lực lựa chọn trường, lớp.

Hà Linh - Luân Dũng
#Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn #chất vấn bộ trường #điều chuyển giáo viên

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