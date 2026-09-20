GrabScholar: Thêm nguồn lực, kỹ năng và cơ hội để người trẻ tiến xa hơn

Sau một năm nhận học bổng GrabScholar, nhiều sinh viên không chỉ duy trì kết quả học tập ấn tượng mà còn có thêm thời gian, điều kiện để theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Với các em, một điểm tựa đúng lúc đang mở ra nhiều cơ hội mới trên hành trình trưởng thành.

Một suất học bổng, thêm nhiều cơ hội

Với nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, việc có được một suất học bổng trước hết giúp san sẻ những áp lực rất thực tế: học phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, đồ dùng học tập hay những khoản cần thiết khác cho việc học. Nhưng khi nỗi lo tài chính vơi bớt, điều mở ra phía sau còn là thêm thời gian, điều kiện và cơ hội để các em tập trung vào việc học, khám phá khả năng của bản thân và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Phúc Lộc, 19 tuổi, sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu và Thống kê tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong 6 sinh viên nhận học bổng GrabScholar năm 2025.

Cha của Lộc từng là công nhân nhưng mất việc sau đại dịch COVID-19, hiện làm tài xế công nghệ. Trước khi nhận học bổng, Lộc từng nghĩ đến việc tìm việc làm thêm để san sẻ chi phí với gia đình. Nhưng nhờ học bổng với khoản hỗ trợ toàn bộ học phí trong bốn năm cùng sinh hoạt phí 3,45 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm, nam sinh không còn phải cân nhắc đến việc đi làm thêm ngay từ năm đầu đại học.

Phúc Lộc bên người cha luôn ủng hộ em hết mình trên con đường học tập.

Quỹ thời gian có thêm, Lộc dành cho việc học, làm đồ án, tự nghiên cứu và tham gia các hoạt động tại trường. Kết thúc năm nhất, em đạt GPA 9,46 và 9,44 ở hai học kỳ. Lộc đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững kết quả học tập, từng bước tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho công việc sau này. Nhưng phía sau những con số ấy còn là một mong muốn rất giản dị: sớm tự lập để cha có thể nghỉ ngơi nhiều hơn sau những năm tháng bươn chải.

Cũng theo đuổi lĩnh vực công nghệ, Nguyễn Thành Công, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, từng đứng trước một bài toán tương tự như Phúc Lộc.

Trước khi nhận học bổng, Công đã nghĩ đến việc đi làm thêm, chẳng hạn dạy gia sư, để giảm bớt chi phí cho gia đình. Trường cách nhà khoảng 30km, mỗi ngày nam sinh viên mất nhiều thời gian cho việc đi lại. Khi có thêm khoản hỗ trợ sinh hoạt, Công quyết định chuyển đến ở gần trường. Quãng đường ngắn lại cũng đồng nghĩa với việc em có thêm thời gian cho những giờ học, bài tập và các kế hoạch của riêng mình.

“Em thấy nhẹ nhõm vì mình đỡ phụ thuộc vào ba mẹ hơn”, Công chia sẻ. Với em, điều đáng quý không chỉ là bản thân bớt áp lực, mà cha mẹ cũng giảm được một phần gánh nặng.

Sau một năm, Công nhận ra thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở chuyện có thêm điều kiện học tập. Em bắt đầu nhìn quãng thời gian đại học như một cơ hội để đi sâu hơn vào chuyên môn, thử sức với những mục tiêu mới và chuẩn bị cho con đường dài hơn phía trước.

Nguyễn Thành Công cùng cha mẹ trong buổi lễ trao học bổng GrabScholar 2025

Với Trần Hồ Thiện Nhân, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội, con đường đến giảng đường từng có lúc đứng trước một lựa chọn khó khăn hơn. Nhân từng là học sinh chuyên Lịch sử với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có hai giải Ba học sinh giỏi quốc gia và điểm 10 ở cả môn Lịch sử và Địa lý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Thế nhưng phía sau những thành tích ấy là nỗi lo về chi phí học đại học của một gia đình làm nông.

Trần Hồ Thiện Nhân, sinh viên năm hai ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, tiếp tục duy trì kết quả học tập tốt sau năm đầu đại học.

Bố mẹ Nhân đều làm nông, bố tranh thủ làm thêm ở các công trình, mẹ nuôi gà, vịt và nấu rượu để tăng thu nhập. Có thời điểm, Nhân từng nghĩ đến chuyện từ bỏ việc học đại học, đi nước ngoài làm việc để sớm có thêm thu nhập, đỡ đần bố mẹ. “Nhưng bố em nói dù có phải bán nhà bố cũng sẽ lo cho em học hành tới nơi tới chốn, chính sự ủng hộ đó khiến em càng thêm nỗ lực”, Nhân nói.

Khi vào đại học, Nhân vẫn nhận dạy gia sư để trang trải một phần chi phí. Sau khi nhận học bổng, Nhân giảm bớt thời gian làm thêm và dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Kết quả, Nhân đạt điểm trung bình 9,26/10 ở học kỳ I và 8,93/10 ở học kỳ II năm nhất, tương đương 3,63/4 cho cả năm, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập của trường.

GrabScholar 2026 trở lại, tiếp tục hành trình đồng hành cùng người trẻ

Câu chuyện của Lộc, Công hay Nhân có những xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng cho thấy ý nghĩa của một điểm tựa đến đúng lúc: không chỉ san sẻ gánh nặng trước mắt mà còn tạo thêm khoảng trống để người trẻ tập trung cho việc học, thử sức và nghĩ xa hơn về tương lai. Tiếp nối mùa đầu tiên, GrabScholar trở lại trong năm 2026, hướng tới những học sinh, sinh viên có năng lực nhưng còn gặp hạn chế về điều kiện kinh tế.

GrabScholar 2025 đã chọn lựa ra nhiều gương mặt xuất sắc với thành tích ấn tượng

Năm 2026, chương trình dành 6 suất học bổng đại học toàn phần và 300 suất hỗ trợ học tập trên toàn quốc. Với học bổng đại học, sinh viên được hỗ trợ toàn bộ học phí trong tối đa bốn năm, cùng khoản trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các sinh viên còn được tham gia những hoạt động phát triển kỹ năng, cố vấn và định hướng nghề nghiệp, qua đó có thêm sự chuẩn bị cho hành trình sau giảng đường. Ở bậc phổ thông, 300 suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng/suất sẽ được dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT, hỗ trợ các chi phí như sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục và những nhu cầu thiết yếu khác.

Một suất học bổng khó có thể quyết định cả hành trình phía trước, nhưng với nhiều người trẻ, đó có thể là khoảng đệm cần thiết để các em bớt đi một nỗi lo, có thêm một lựa chọn và tự tin theo đuổi con đường mình đã chọn.