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Đà Nẵng: Những suất học bổng đặc biệt tiếp sức tân sinh viên

Giang Thanh

TPO - Không chỉ vinh danh những tân sinh viên có thành tích nổi bật, ngày hội tân sinh viên của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng còn dành những suất học bổng đặc biệt cho sinh viên khó khăn, giúp các em vững tin bước vào giảng đường.

Tối 19/9, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội vinh danh thủ khoa và chào đón tân sinh viên khóa 2026 - BK START 2026. Đây là sân chơi giao lưu, trải nghiệm và kết nối dành 4.000 tân sinh viên trước khi chính thức bước vào hành trình học tập trên giảng đường.

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Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng vinh danh tân sinh viên giành giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh và trao học bổng cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật

Năm nay, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trao học bổng cho sinh viên được tuyển thẳng do đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thủ khoa toàn trường cùng 48 thủ khoa các ngành và chương trình đào tạo. Tổng trị giá học bổng là 700 triệu đồng.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên ghi nhận những nỗ lực và thành tích học tập nổi bật của các tân sinh viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm của nhà trường trong việc phát hiện, khuyến khích và đồng hành cùng những tài năng trẻ ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường.

Bên cạnh đó, BK START 2026 đặc biệt quan tâm đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tiếp tục học tập

Tại chương trình, 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng.

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Những suất học bổng tiếp sức thủ khoa, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, có một trường hợp tân sinh viên đặc biệt khó khăn được phản ánh trên báo chí, nhà trường đã nhanh chóng nắm thông tin, kết nối các nguồn lực và tìm phương án hỗ trợ để em cũng có cơ hội được tiếp sức ngay trong những ngày đầu năm học.

Bên cạnh đó, Ngày hội Tân sinh viên BK START 2026 còn mang đến đa dạng các hoạt động trải nghiệm dành cho tân sinh viên với khu vực chụp ảnh, gian hàng, trò chơi tương tác, chương trình tri ân phụ huynh, đêm nhạc hội sôi động…

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, trong những năm qua, nhà trường luôn phối hợp với các cựu sinh viên và doanh nghiệp để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập.

“Những suất học bổng có giá trị tương đương, thậm chí cao hơn học phí của cả một năm học là minh chứng rất rõ nét cho tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng Bách khoa và các doanh nghiệp đối với sinh viên, để mỗi sinh viên dù xuất phát điểm khác nhau, đều có cơ hội học tập, phát triển và theo đuổi ước mơ của mình”, PGS.TS Hiếu nói.

Giang Thanh
#Đại học Bách khoa Đà Nẵng #Học bổng sinh viên #Sinh viên xuất sắc #Học bổng tiếp sức #Hoạt động sinh viên

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