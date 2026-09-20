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Nhà xưởng nằm kín ven sông Nhuệ, cách mép 1-2 m

Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Dọc sông Nhuệ qua phường Từ Liêm, Đại Mỗ, hàng loạt nhà xưởng khung thép, mái tôn nối tiếp nhau, có nơi gần như bịt kín khoảng trống ven bờ.

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Từ trên cao, hàng trăm nhà xưởng phủ mái tôn nằm san sát nhau, ngay cạnh mép sông Nhuệ, đoạn qua phường Từ Liêm.
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Các xưởng được ngăn cách bằng tường hoặc vách tôn, tạo thành những dãy công trình kéo dài ven sông.
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Nhiều công trình 1-2 tầng nằm cách mép nước chỉ hơn 1 m.
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Dọc đường Nguyễn Văn Giáp, nhà xưởng nối tiếp nhau, phần lớn được quây kín bằng tôn.
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Một xưởng rộng hàng trăm m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Giáp kéo dài, đang được rao cho thuê.
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Một nhà xưởng có cửa mở thẳng ra phía sông, phía sau chất đống vật liệu bỏ đi và rác thải sinh hoạt.
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Mực nước rút xuống để lộ phần kết cấu bên dưới của những công trình sát mép sông.
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Phế liệu, rác sinh hoạt, túi nilon xuất hiện khắp nơi, phía sau các nhà xưởng.
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Hàng hóa, vật liệu được chất thành đống gần bờ sông. Một số xưởng chất các loại hàng dễ cháy.
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Nhà xưởng ẩn dưới những hàng cây ven sông, phần mái tôn chỉ lộ rõ khi nhìn từ trên cao.
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Nhiều đoạn ven sông gần như không còn khoảng trống giữa công trình và mép nước.

Quy định về hành lang bảo vệ 14 km công trình thủy lợi sông Nhuệ theo Quyết định 5168/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên tuyến sông Nhuệ, đoạn kéo dài khoảng 14 km từ cống Liên Mạc đến hết địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ, được cơ quan chức năng phân định dựa trên hiện trạng địa hình.

Theo đó, quy định đặt ra các mốc giới cụ thể. Với những đoạn đã có bờ đê, hành lang bảo vệ rộng 5 m, tính từ chân mái ngoài bờ đê trở ra. Tuy nhiên, tại khu vực được quy hoạch để xây dựng bể lắng bùn cát, phạm vi bảo vệ sẽ được nới rộng lên 25 m nhằm đảm bảo không gian thi công và vận hành.

Với những đoạn chưa có bờ đê, giới hạn bảo vệ được xác định là 50 m, tính từ tim sông hắt về phía không hình thành bờ đê.

Việc xác định chi tiết các mốc giới này đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt công tác quản lý, chống lấn chiếm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống công trình thủy lợi dọc tuyến sông Nhuệ.

Trọng Tài - Dương Triều
#nhà xưởng #sông Nhuệ #ô nhiễm #khu công nghiệp #môi trường #Từ Liêm #đại Mỗ

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