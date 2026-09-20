Nhà xưởng nằm kín ven sông Nhuệ, cách mép 1-2 m

TPO - Dọc sông Nhuệ qua phường Từ Liêm, Đại Mỗ, hàng loạt nhà xưởng khung thép, mái tôn nối tiếp nhau, có nơi gần như bịt kín khoảng trống ven bờ.
Quy định về hành lang bảo vệ 14 km công trình thủy lợi sông Nhuệ theo Quyết định 5168/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.
Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên tuyến sông Nhuệ, đoạn kéo dài khoảng 14 km từ cống Liên Mạc đến hết địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ, được cơ quan chức năng phân định dựa trên hiện trạng địa hình.
Theo đó, quy định đặt ra các mốc giới cụ thể. Với những đoạn đã có bờ đê, hành lang bảo vệ rộng 5 m, tính từ chân mái ngoài bờ đê trở ra. Tuy nhiên, tại khu vực được quy hoạch để xây dựng bể lắng bùn cát, phạm vi bảo vệ sẽ được nới rộng lên 25 m nhằm đảm bảo không gian thi công và vận hành.
Với những đoạn chưa có bờ đê, giới hạn bảo vệ được xác định là 50 m, tính từ tim sông hắt về phía không hình thành bờ đê.
Việc xác định chi tiết các mốc giới này đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt công tác quản lý, chống lấn chiếm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống công trình thủy lợi dọc tuyến sông Nhuệ.