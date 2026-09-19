Gắn biển tuyến phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại

TPO - Sáng 19/9, UBND phường Xuân Đỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên đường, phố trên địa bàn phường, trong đó có tuyến phố mang tên danh nhân Đỗ Cao Mại.

Lễ gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại là sự kiện có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần ghi nhận, tôn vinh đóng góp của một danh nhân quê hương Xuân Đỉnh.

Phố Đỗ Cao Mại dài 728 m, rộng 13,5 m, bắt đầu từ ngã ba giao cắt đường Xuân Tảo, tại tòa chung cư CT2-789 đến ngã ba giao cắt cạnh số nhà BT1-13 phố Nguyễn Xuân Khoát.

Các đại biểu tham dự lễ gắn biển tên phố Đỗ Cao Mại. Ảnh: BTC.

Việc đặt tên phố Đỗ Cao Mại ngay trên quê hương cụ mang ý nghĩa đặc biệt. Tên danh nhân được hiện diện trong không gian đô thị không chỉ nhằm xác định địa chỉ, phục vụ công tác quản lý mà còn góp phần đưa giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng.

Ông Nguyễn Thường Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh - cho biết: “Những tuyến đường, phố được đặt tên đã giúp phường thực hiện tốt hơn công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của mảnh đất Xuân Đỉnh văn hiến anh hùng”.

Tính đến nay, phường Xuân Đỉnh có 18 tuyến đường, phố được HĐND - UBND Thành phố đặt tên. Các tuyến đường, phố được đặt tên đều mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, ý nghĩa giá trị lịch sử, giá trị văn hóa sâu sắc.

Cụ Đỗ Cao Mại sinh năm 1795, mất năm 1843, là vị danh thần thời Nguyễn, người làng Xuân Tảo (nay là Xuân Đỉnh). Năm 24 tuổi, cụ bắt đầu con đường khoa cử, đỗ tú tài rồi cử nhân. Năm 29 tuổi, cụ được bổ làm chức Hành tẩu của Bộ lễ, sau đó giữ chức Tri huyện Quỳnh Côi.

Tuyến phố được gắn tên doanh nhân Đỗ Cao Mại. Ảnh: BTC.

Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), cụ được thăng chức từ Viên ngoại lang lên Lang trung ở Thanh lại ty. Đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1838), triều đình ban chức Trung Thuận Đại phu, Lang trung Bộ Hình.

Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), cụ được bổ làm Án sát tỉnh Lạng Sơn, sau đó là Án sát tỉnh Quảng Ngãi rồi về làm Phủ doãn phủ Thừa Thiên.

Không chỉ có tài năng trong công việc hành chính, cụ Đỗ Cao Mại còn có tài văn chương. Cụ từng tham gia biên soạn các sách Toàn tập Minh Mệnh chính yếu và Từ Liêm đăng khoa lục…

Với tài năng và đức độ, cụ được nhân dân Huế ca tụng như một “Bao Công của Việt Nam”. Cụ Đỗ Cao Mại được thờ phụng tại Từ đường họ Đỗ ở Xuân Đỉnh.