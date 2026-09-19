30.000 người chứng kiến đòn móc cáng kịch tính ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

TPO - Các kháp đấu trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 diễn ra kịch tính, hấp dẫn với những đòn móc cáng, hổ lao, móc chân... dũng mãnh tạo nên không khí lễ hội sôi động với hơn 3 vạn khán giả hò reo, cổ vũ.
Tương tự, kháp đấu giữa trâu 31 và 23 kéo dài khoảng 6-7 phút. Hai ông trâu với nhiều đòn hổ lao dũng mãnh tạo ra tiếng va chạm lớn khiến khán giả liên tiếp hò reo.
Sáng 19/9, tại Đồ Sơn trời nắng. Hàng vạn khán giả che ô ngồi trên khán đài từ sáng sớm đến trưa theo dõi, cổ vũ những màn đấu trâu kịch tính.