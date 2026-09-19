30.000 người chứng kiến đòn móc cáng kịch tính ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

TPO - Các kháp đấu trâu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 diễn ra kịch tính, hấp dẫn với những đòn móc cáng, hổ lao, móc chân... dũng mãnh tạo nên không khí lễ hội sôi động với hơn 3 vạn khán giả hò reo, cổ vũ.