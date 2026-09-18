Cận cảnh chuỗi kim loại vàng, kiếm, tiền cổ trong hai mộ gạch 1.600 năm tuổi

TPO - Kiếm, đao, tiền cổ, hạt chuỗi kim loại màu vàng... lần lượt được phát lộ từ hai ngôi mộ gạch ở Rú Bụt (Nghệ An), hé lộ đời sống và giao lưu văn hóa cách đây khoảng 1.600 năm.