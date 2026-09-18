Cận cảnh chuỗi kim loại vàng, kiếm, tiền cổ trong hai mộ gạch 1.600 năm tuổi

TPO - Kiếm, đao, tiền cổ, hạt chuỗi kim loại màu vàng... lần lượt được phát lộ từ hai ngôi mộ gạch ở Rú Bụt (Nghệ An), hé lộ đời sống và giao lưu văn hóa cách đây khoảng 1.600 năm.
Nhóm vũ khí gồm kiếm, đao cùng nhiều đồ tùy táng được phát hiện tại M1. Các hiện vật bằng gốm men gồm âu, nắp, chén, bát; ngoài ra còn có một tiêu bản gốm đất nung được xác định có thể là chân đèn.
Trong số hiện vật tùy táng được phát hiện có những hiện vật giá trị về mặt khảo cổ học, lịch sử, văn hóa. Những phát hiện này có thể tạo sự quan tâm, tò mò và tiềm ẩn nguy cơ bị đào trộm, tìm kiếm cổ vật tại khu vực di tích và vùng phụ cận.