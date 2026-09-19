Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Thực hư tin ‘vỡ đê’ ở xã Quảng Bị

Trần Hoàng

TPO - Thông tin “vỡ đê” tại xã Quảng Bị (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội ngày 19/9. Chính quyền địa phương khẳng định không vỡ thân đê; lực lượng chức năng đang gia cố khu vực ngăn nước, khắc phục đoạn kè bê tông bị nứt.

Ngày 19/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc vỡ đê tại đội 8, thôn 5, xã Quảng Bị (Hà Nội). Một số hình ảnh kè bê tông tại khu vực này bị nứt cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Bị Nguyễn Huy Tuấn khẳng định thông tin vỡ đê tả Bùi trên địa bàn là không chính xác. Thực tế, tại đội 8, thôn 5, nước dâng cao làm vỡ một phần hàng bao tải được đắp để ngăn nước sông Bùi tràn vào khu dân cư, không phải thân đê bị vỡ.

1789796676712-2012905352610678716-6024990336022003150-44ae66765a4b5c65453f7eb279614967.jpg
Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội về nứt gãy kè bê tông tại xã Quảng Bị.

Đối với đoạn kè bê tông bị nứt, ông Tuấn cho biết khoảng 10m kè tại thôn 5 bị hư hỏng. Theo ông, đoạn kè vừa được dựng, chưa kịp lu nền thì mưa lớn, nước dâng cao dẫn đến tình trạng trên. “Toàn bộ lực lượng cùng người dân đang đắp bờ để ngăn nước, hiện đã cơ bản khắc phục xong”, ông Tuấn thông tin.

Thông tin về tình hình ứng phó mưa lũ, UBND xã Quảng Bị cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và lực lượng tại chỗ của các thôn đã được huy động, chủ động triển khai các phương án ứng phó ngay từ cơ sở. Các lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát những vị trí có nguy cơ nước tràn, nhất là các điểm xung yếu, khu vực giáp sông và những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư.

anh-man-hinh-2026-09-19-luc-133843.jpg
Hiện trường khắc phục sự cố lúc 13h30 tại khu vực bờ kè xã Quảng Bị

Tại các điểm có nguy cơ, lực lượng chức năng khẩn trương đóng bao tải cát, đắp bờ, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động tạo các tuyến ngăn nước, hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Việc triển khai được thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ xử lý ngay những tình huống phát sinh, không để bị động trước diễn biến mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 3h ngày 19/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,88m, vượt báo động III là 0,88m. Mức nước này cao hơn 0,08m so với mức lũ lịch sử 7,80m được thiết lập ngày 13/9/2024.

Trần Hoàng
#Gia cố đê Quảng Bị #Mưa lũ Hà Nội #Vỡ đê #Ứng phó mưa lũ #Bờ kè bê tông #vỡ đê sông Bùi #xã Quảng Bị #Nứt bê tông chắn đê

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe