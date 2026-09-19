Hà Nội: Thực hư tin ‘vỡ đê’ ở xã Quảng Bị

TPO - Thông tin “vỡ đê” tại xã Quảng Bị (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội ngày 19/9. Chính quyền địa phương khẳng định không vỡ thân đê; lực lượng chức năng đang gia cố khu vực ngăn nước, khắc phục đoạn kè bê tông bị nứt.

Ngày 19/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc vỡ đê tại đội 8, thôn 5, xã Quảng Bị (Hà Nội). Một số hình ảnh kè bê tông tại khu vực này bị nứt cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Bị Nguyễn Huy Tuấn khẳng định thông tin vỡ đê tả Bùi trên địa bàn là không chính xác. Thực tế, tại đội 8, thôn 5, nước dâng cao làm vỡ một phần hàng bao tải được đắp để ngăn nước sông Bùi tràn vào khu dân cư, không phải thân đê bị vỡ.

Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội về nứt gãy kè bê tông tại xã Quảng Bị.

Đối với đoạn kè bê tông bị nứt, ông Tuấn cho biết khoảng 10m kè tại thôn 5 bị hư hỏng. Theo ông, đoạn kè vừa được dựng, chưa kịp lu nền thì mưa lớn, nước dâng cao dẫn đến tình trạng trên. “Toàn bộ lực lượng cùng người dân đang đắp bờ để ngăn nước, hiện đã cơ bản khắc phục xong”, ông Tuấn thông tin.

Thông tin về tình hình ứng phó mưa lũ, UBND xã Quảng Bị cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và lực lượng tại chỗ của các thôn đã được huy động, chủ động triển khai các phương án ứng phó ngay từ cơ sở. Các lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát những vị trí có nguy cơ nước tràn, nhất là các điểm xung yếu, khu vực giáp sông và những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư.

Hiện trường khắc phục sự cố lúc 13h30 tại khu vực bờ kè xã Quảng Bị

Tại các điểm có nguy cơ, lực lượng chức năng khẩn trương đóng bao tải cát, đắp bờ, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động tạo các tuyến ngăn nước, hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Việc triển khai được thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ xử lý ngay những tình huống phát sinh, không để bị động trước diễn biến mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 3h ngày 19/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,88m, vượt báo động III là 0,88m. Mức nước này cao hơn 0,08m so với mức lũ lịch sử 7,80m được thiết lập ngày 13/9/2024.