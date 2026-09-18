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Nước sông Bùi tiếp tục lên cao: Di dời hàng trăm hộ dân ngoại thành Hà Nội

Trần Hoàng

TPO - Mực nước sông Bùi lên cao khiến nhiều hộ dân tại các xã Trần Phú, Quảng Bị, Xuân Mai (TP Hà Nội) bị cô lập. Trong đó hàng trăm hộ đã phải di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng 18/9, lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy, Nhuệ tiếp tục lên. Dự báo chiều và tối 18/9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt lên mức 7,75m, vượt báo động III là 0,75m; đến 8h ngày 19/9 xuống mức 7,65m, vẫn vượt báo động III là 0,65m.

Tại xã Quảng Bị, mưa lũ lớn những ngày vừa qua đã khiến nhiều khu dân cư tại 5 thôn hiện nay vẫn bị ngập, cô lập lối đi. Trong đó có 495 hộ dân với 2.072 người bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, 800m đê, 3.150m đường giao thông nông thôn và 2.300m đường giao thông nội đồng bị ngập, tràn; 52,2ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

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Xóm Đồng Dao tại xã Quảng Bị bị cô lập do mưa lũ

Ngay khi nước bắt đầu dâng, thực hiện chỉ đạo của UBND xã Quảng Bị, các thôn đã tổ chức di dời người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi những khu vực ngập sâu. Đến nay, phần lớn người già và trẻ nhỏ đã được đưa đến tạm trú an toàn tại nhà người thân.

Cùng với việc di dời dân, lực lượng chức năng phối hợp người dân vận chuyển, kê cao tài sản, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

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Người dân di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực ngập bằng thuyền

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã cấp 1.000 bao tải, 100m³ cát cho các thôn để đắp chống tràn. Thôn Ninh Kiều được cấp 310 bình nước, 185 đèn pin; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 10 suất quà gồm 80 lốc sữa cho các hộ bị ảnh hưởng nặng.

Lũ lớn trên sông Bùi đã ảnh hưởng đến 1.659 hộ dân với khoảng 3.615 người tại xã Xuân Mai. Trong đó, 483 hộ bị ngập vào nhà, 1.176 hộ bị ngập lối đi. Khoảng 18km đường giao thông nông thôn, 47km đường giao thông nội đồng và 6,1km đê bị ngập. Diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 822,9ha, gồm lúa, rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản.

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Người dân xã Quảng Bị tranh thủ sơ tán người và tài sản trước nguy cơ nước lũ sông Bùi tiếp tục dâng cao

Để duy trì việc học tập của học sinh trong tình trạng úng ngập, xã Xuân Mai đã chỉ đạo ba điểm trường tổ chức học trực tuyến, một điểm trường mầm non cho học sinh nghỉ học. Địa phương cung cấp 250 suất ăn cho lực lượng hỗ trợ và người dân di dời; chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men cho khu vực ngập lụt. Rác tại hai điểm tập kết có nguy cơ ngập đã được thu gom, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Còn tại xã Trần Phú, đại diện UBND xã Trần Phú thông tin, lũ sông Bùi đã ảnh hưởng tới 298 hộ với 1.230 người. Trong đó, 145 hộ với 580 người phải di dời, tập trung tại Khôn Duy, Mỹ Tiến và Hoàng Văn Thụ. Khoảng 4.060m đê, bờ bao và 3.100m đường giao thông bị ngập, tràn. Địa phương cũng đã di chuyển 17.500 con gia súc, gia cầm.

Để chủ động ứng phó, xã đã huy động cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã, 50 cán bộ, công chức xã, dân quân và khoảng 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tại các thôn tham gia kiểm tra, trực chốt và xử lý các tình huống phát sinh. Các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở và các đoạn đê bị tràn được bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; đặt biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và kiểm soát người, phương tiện qua lại, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Trong thời gian tới, xã Trần Phú tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đặc biệt là mực nước sông Bùi; thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ".

Trần Hoàng
#Lũ sông Bùi #Di dời dân #Ngập lụt Hà Nội #Bảo đảm an toàn #Ứng phó thiên tai

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