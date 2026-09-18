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Xã hội

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Hà Nội tiếp nhận hơn 100 ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư về Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Sở Xây dựng cho biết, đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư về Quy hoạch phân khu sông Hồng (dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng), tập trung 8 nhóm vấn đề.

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư tại những khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nội dung quy hoạch. Điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường.

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Người dân phường Hồng Hà phát biểu ý kiến liên quan đến Quy hoạch phân khu sông Hồng

Qua tổng hợp sơ bộ, hội nghị đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư, tập trung 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng, chống lũ; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; công trình di sản, di tích; tiến độ các dự án thành phần; quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di dời, tái thiết…

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề; làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng; nghiên cứu bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ khu vực có giá trị văn hóa. Nhân dân cũng kiến nghị sớm công khai chính sách bồi thường, tái định cư, lộ trình thực hiện; kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương.

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Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ thông tin về quy hoạch

Mọi ý kiến sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng nghiên cứu, giải đáp; nội dung trả lời gửi về UBND các xã, phường để thông tin kịp thời tới nhân dân. Vấn đề chuyên môn sẽ được làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý; kiến nghị mang tính chủ trương, nhất là chính sách ưu tiên tái định cư tại chỗ, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp

Trả lời tại hội nghị, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: An toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất.

Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn; cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không ảnh hưởng khu vực bãi sông.

Về chủ trương tái định cư, Sở Xây dựng đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở; ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc xác định: ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp; nếu không đủ mới bố trí khu vực lân cận, cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, khu đô thị đa mục tiêu với đa dạng lựa chọn đất ở, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến khoảng 265 ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án đi qua; số lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết thêm, cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ các chính sách đang triển khai, gồm: bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm việc làm với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, cùng một số khoản hỗ trợ khác.

Về tạm cư, người dân có thể được bố trí bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc được chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ nhận đất, nhà tái định cư.

Ông Vũ Xuân Tùng cho biết, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án.

Trần Hoàng
#Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Tái định cư Hà Nội #Quy hoạch phân khu sông Hồng #Chính sách bồi thường #Giao thông sông Hồng #Đào Minh Tâm #quy hoạch sông Hồng

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