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Hai lần chống ngập, chạy lụt của người dân vùng ven Hà Nội

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Chỉ trong 2 tháng, người dân xã Quảng Bị, Hà Nội hai lần đối mặt với cảnh chìm trong lũ ngập. 4 ngày qua, nước dâng cao hơn 2 m, cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn do mất điện, không có nước sạch và di chuyển bằng thuyền.

2 lần ngập sâu trong 2 tháng, người dân ngoại thành Hà Nội liên tiếp 'oằn mình' chống ngập.
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Nước sông Bùi dâng cao vượt mức báo động, tràn qua đê bối gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã vùng ven. Khu vực thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị (Hà Nội) tiếp tục rơi vào cảnh ngập sâu 4 ngày qua.
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Nhiều tuyến đường trong thôn chìm trong biển nước. Theo thông tin từ xã Quảng Bị, ngập lụt ảnh hưởng đến 5 thôn với 495 hộ, 2.072 nhân khẩu. Khoảng 3.150 m đường giao thông nông thôn và 2.300 m đường giao thông nội đồng bị ngập.
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Hiện 101 hộ với 462 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn, trong đó có 71 trẻ em và 17 người cao tuổi.
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Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển qua những khu vực ngập sâu.
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Nước dâng cao khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.
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Người dân kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Hữu Phong (áo trắng) cho biết mấy năm nay thường xuyên ngập nên gia đình chủ động kê cao đồ đạc, chuyển những vật dụng quan trọng lên tầng 2.
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Nước ngập kéo dài kèm theo tình trạng cắt điện và nước khiến sinh hoạt của gia đình anh Lê Bá Lai (thôn Đồng Dâu) bị đảo lộn. Anh Lai phải kê cao chuồng để bảo vệ đàn gà 200 con, đồng thời gửi con trai đang học đại học sang nhà người thân ở tạm.
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Cô Nguyễn Thị Muộm (thôn Ninh Kiều, xã Quảng Bị) cho biết những ngày ngập kéo dài, gia đình chủ yếu ăn mì tôm, có thời điểm thiếu nước sạch đun uống. Do phải kê bếp lên cao để nấu nướng, đợt ngập năm ngoái cô từng trượt ngã đập đầu xuống nền nhà, đến nay vẫn sức khỏe vẫn còn ảnh hưởng.
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Căn nhà của ông Hà Huy Tiếp (67 tuổi, thôn Ninh Kiều) bị ngập toàn bộ tầng 1, cả gia đình chuyển sinh hoạt lên tầng 2. Việc đi lại và nấu nướng ở tầng dưới hoàn toàn tê liệt.
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Để bảo vệ tài sản có giá trị, xưởng sửa chữa ô tô nâng cao các xe lên khỏi mặt đất khoảng gần một mét.
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Trưa 18/9, lực lượng chức năng xã Quảng Bị dùng đất, cát đắp bờ ngăn nước tràn vào khu dân cư để bảo vệ tài sản của người dân.
Trọng Tài Trọng Tài
#ngập lụt #Hà Nội #Quảng Bị #sống chung với lũ #di cư #đường làng #biến đổi khí hậu

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