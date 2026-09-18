Hai lần chống ngập, chạy lụt của người dân vùng ven Hà Nội

TPO - Chỉ trong 2 tháng, người dân xã Quảng Bị, Hà Nội hai lần đối mặt với cảnh chìm trong lũ ngập. 4 ngày qua, nước dâng cao hơn 2 m, cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn do mất điện, không có nước sạch và di chuyển bằng thuyền.