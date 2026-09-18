Hai lần chống ngập, chạy lụt của người dân vùng ven Hà Nội

TPO - Chỉ trong 2 tháng, người dân xã Quảng Bị, Hà Nội hai lần đối mặt với cảnh chìm trong lũ ngập. 4 ngày qua, nước dâng cao hơn 2 m, cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn do mất điện, không có nước sạch và di chuyển bằng thuyền.
Người dân kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Hữu Phong (áo trắng) cho biết mấy năm nay thường xuyên ngập nên gia đình chủ động kê cao đồ đạc, chuyển những vật dụng quan trọng lên tầng 2.
Cô Nguyễn Thị Muộm (thôn Ninh Kiều, xã Quảng Bị) cho biết những ngày ngập kéo dài, gia đình chủ yếu ăn mì tôm, có thời điểm thiếu nước sạch đun uống. Do phải kê bếp lên cao để nấu nướng, đợt ngập năm ngoái cô từng trượt ngã đập đầu xuống nền nhà, đến nay vẫn sức khỏe vẫn còn ảnh hưởng.
Trưa 18/9, lực lượng chức năng xã Quảng Bị dùng đất, cát đắp bờ ngăn nước tràn vào khu dân cư để bảo vệ tài sản của người dân.