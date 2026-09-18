TP. HCM: Lãnh đạo phường tổ chức 'cà phê sáng' để lắng nghe và giải quyết ngay kiến nghị của dân

Tạp chí Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 40 khu phố “chất nhất thế giới” năm 2026, nhằm giới thiệu những khu phố đang tạo nên sức hút mới tại các thành phố trên thế giới. Danh sách được xây dựng thông qua mạng lưới cây bút và biên tập viên trên toàn cầu của tạp chí, dựa trên những khu phố nổi bật tại thành phố của mình, đặc biệt là các khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mới và được người dân địa phương biết đến, trước khi trở nên phổ biến rộng rãi.

Tân Định (TP. HCM) đứng thứ 12 trong danh sách năm nay, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được Time Out lựa chọn. Phường Tân Định nổi tiếng với những địa danh được nhiều du khách biết đến như chợ Tân Định và nhà thờ Tân Định.