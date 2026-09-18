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Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 2 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

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Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Viện và ông Mai Anh Tài.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình. Đảng bộ gồm các tổ chức Đảng và đảng viên trong các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, với 5 tổ chức Đảng và 82 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 người; Ban Thường vụ gồm 5 người và Ủy ban Kiểm tra gồm 3 người.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HĐND tỉnh. Ông Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình.

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Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh

Đảng bộ này gồm các tổ chức Đảng trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và các tổ chức, đơn vị trực thuộc. Đảng bộ có 22 tổ chức Đảng với 359 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 người; Ban Thường vụ gồm 7 người và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 người.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Đảng bộ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh Đức
#Ninh Bình #Công tác cán bộ #Ban Chấp hành Đảng bộ #Đảng bộ HĐND tỉnh #Đảng bộ MTTQ #nhân sự mới Ninh Bình

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