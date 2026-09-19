Nổ khí gas trong nhà 3 tầng ở Hải Phòng

TPO - Một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas trong ngôi nhà 3 tầng tại xã An Lão (TP Hải Phòng) giữa trưa 19/9 khiến cửa kính vỡ vụn, văng ra đường, một người bên trong bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 12h ngày 19/9, tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Lương Khánh Thiện, thôn Văn Tràng 1, xã An Lão (TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, nhiều người địa phương phát hiện tiếng nổ lớn tại ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Nghiêm Nghĩa Hữu (SN 1981) kèm theo ngọn lửa bùng lên từ trong nhà. Sức ép từ vụ nổ khiến cửa kính ngôi nhà vỡ, văng ra đường giao thông.

Phát hiện vụ nổ, nhiều người báo chính quyền sở tại. Ngay sau đó, Công an xã An Lão phối hợp với Đội cứu hộ cứu nạn khu vực 4 – Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Hải Phòng huy động tổ công tác đến hiện trường.

Cảnh sát dập lửa, đưa nạn nhân bị thương vào viện cấp cứu.

Tại đây, cảnh sát triển khai các biện pháp dập lửa và phát hiện anh Nghiêm Nghĩa Hiệp (SN 2003, con trai anh Hữu) bị thương nên lập tức đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cảnh sát nhận định nguyên nhân nghi do rò rỉ khí gas trong gia đình dẫn đến sự cố nổ.