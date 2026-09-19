Phát hiện xe khách chở hàng là xe mô tô liên quan vụ trộm cắp

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách đang vận chuyển 15 xe mô tô, trong đó có 2 xe liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản.

Ngày 19/9, Công an TP. Đồng Nai cho biết, khoảng 17h40 ngày 18/9, tại Km1834+200 Quốc lộ 1, phường Dầu Giây, TP Đồng Nai, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre phối hợp Cục CSGT kiểm tra xe khách biển số 17F-000.xx do tài xế N.T.T. (52 tuổi, ngụ TP Bắc Ninh) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện xe khách đang vận chuyển 15 chiếc xe mô tô dưới gầm xe (ảnh:CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 xe mô tô. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và nguồn gốc số phương tiện.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong số 15 xe mô tô có 2 xe mang biển số 20AD-047.xx và 79AA-706.xx liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Tài xế và các phương tiện tại thời điểm kiểm tra (ảnh: CACC)

Tổ công tác sau đó lập hồ sơ ban đầu, bàn giao xe khách cùng 15 xe mô tô cho Công an phường Dầu Giây tiếp tục xác minh nguồn gốc phương tiện, việc vận chuyển và các nội dung liên quan đến 2 xe được xác định có dấu hiệu liên quan vụ trộm cắp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.