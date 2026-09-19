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Hà Nội: Cấm ô tô đi thẳng từ Trung Thư sang Trung Văn trong giờ cao điểm

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 19/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn, phường Đại Mỗ, nhằm giảm ùn ứ và bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn, phường Đại Mỗ, nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm.

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Từ 19/9, cấm ô tô đi thẳng qua nút Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn giờ cao điểm.

Theo phương án điều chỉnh, tất cả ô tô bị cấm đi thẳng từ đường Trung Thư sang Trung Văn trong giờ cao điểm. Các phương tiện từ Trung Thư đi Trung Văn sẽ rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư - Trung Văn - Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Tố Hữu để đi Trung Văn.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng thông báo trước đó.

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi thực tế, nút giao Tố Hữu - Trung Thư - Trung Văn thường xuyên xảy ra ùn ứ, mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Ngày 24/8, Sở đã phối hợp các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trạng và thống nhất phương án điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, Phòng Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố theo dõi tình hình, điều chỉnh chu kỳ, pha đèn tín hiệu tại nút giao và các nút lân cận trên trục Tố Hữu như Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Tố Hữu - Lê Văn Lương.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh biển báo, vạch sơn; Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt theo phương án mới.

Phòng Cảnh sát giao thông và UBND, Công an phường Đại Mỗ được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng, xử lý vi phạm và thông tin để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.

Phùng Linh
#giao thông #Hà Nội #ngày 19/9 #nút Tố Hữu #Trung Thư #Trung Văn #ùn tắc

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