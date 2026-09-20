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Hà Nội: Cán bộ phải viết thu hoạch sau khi học nghị quyết

Trường Phong

TPO - Theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, căn cứ yêu cầu theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền... viết bài thu hoạch, thể hiện tính gương mẫu, đề cao ý thức tự học tập, rèn luyện.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quy định về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy.

Quy định yêu cầu bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, đồng thời chuyển mạnh từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”.

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Các đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 15/9. Ảnh: Q.T.

Quy định nêu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tài liệu quán triệt phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, xác định rõ điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và những việc cần triển khai ngay, gắn với cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động.

Chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải khoa học, khả thi; không sao chép nguyên văn nghị quyết mà phải cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Quy định cũng nêu rõ, sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, căn cứ yêu cầu theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội viết bài thu hoạch, thể hiện tính gương mẫu, đề cao ý thức tự học tập, rèn luyện.

Với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện viết bài thu hoạch theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị...

Quy định nêu yêu cầu, bài thu hoạch không chép lại nguyên văn nghị quyết, phải thể hiện được nhận thức sâu sắc của cá nhân, đúng phương châm “hiểu sâu” về những nội dung cốt lõi, điểm mới, sự đột phá về tư duy, tầm nhìn trong nghị quyết.

Người viết phải liên hệ trực tiếp những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết vào thực tiễn ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, tổ chức Đảng đang sinh hoạt; từ đó đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, có tính khả thi cao.

Trường Phong
#Thành ủy Hà Nội #Quy định về học nghị quyết #Nghị quyết #Viết bài thu hoạch sau khi học nghị quyết

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