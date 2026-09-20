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Xử phạt xe khách chạy tốc độ thấp, 'ôm' làn trái trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - CSGT lập biên bản xử lý tài xế xe khách chạy tốc độ 60-63 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhưng không chuyển sang làn đường bên phải theo quy định.

Khoảng 10h42 ngày 20/9, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện xe khách BKS 15F-009.xx chạy tốc độ thấp nhưng không chuyển sang làn đường bên phải theo quy định.

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Xe khách "ôm" làn trái cao tốc, đi tốc độ thấp.

Theo dữ liệu điện tử được tổ công tác thu thập, xe khách này duy trì tốc độ khoảng 60-63 km/h trên quãng đường hơn 3 km.

Trong nhiều đoạn, phương tiện có điều kiện chuyển sang làn đường bên phải nhưng tài xế vẫn điều khiển xe ở làn sát dải phân cách giữa đường.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P.Q.B (SN 1982, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

Với hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình, tài xế bị phạt 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử theo quy định.

Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các phương tiện chạy chậm nhưng chiếm dụng làn đường trái trên các tuyến cao tốc, nhằm bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #Xe khách cao tốc #Làn đường cao tốc #CSGT #Quy định tốc độ #Xử phạt ô tô đi chậm trên cao tốc #Xử phạt ô tô bám làn trái trên cao tốc

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