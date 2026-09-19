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CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt hàng loạt xe limousine vi phạm

Thanh Hà

TPO - Ngoài việc tuần tra, kiểm soát công khai, CSGT tiến hành ghi hình các trường hợp xe limousine dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định.

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CSGT tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với ghi hình xử lý vi phạm.

Ngày 19/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với ghi hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, làm rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Điển hình, tại khu vực trước Văn phòng X.E Việt Nam, số 31 Nguyễn Quốc Trị, tổ công tác ghi nhận các trường hợp xe limousine dừng đỗ không đúng quy định, trong đó có hoạt động đón khách tại văn phòng.

Hình ảnh vi phạm được chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh. Tại vị trí kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu danh sách hành khách, làm việc với lái xe và xác minh hoạt động vận tải của từng phương tiện.

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Hình ảnh được chuyển đến các tổ công tác công khai để dừng phương tiện xử lý.

Điển hình, xe ô tô biển kiểm soát 29F-051.XX được xác định sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện đón, trả khách tại địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

Làm việc với CSGT, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết việc thực hiện đón, trả khách là theo sự sắp xếp, điều hành của phía công ty.

Với hành vi vi phạm được xác định, lái xe bị xử phạt từ 1- 2 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX; chủ phương tiện là Công ty TNHH X.E Việt Nam bị xử phạt từ 10 - 12 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-2 tháng theo quy định.

Cũng trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một số phương tiện khác của nhà xe này có hành vi dừng đỗ không đúng quy định.

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CSGT ghi nhận thông tin từ hành khách.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý các lái xe vi phạm, tổ công tác phối hợp với Công an phường đến làm việc với đại diện Công ty X.E Việt Nam. Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 đã thông tin về những vi phạm được phát hiện trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT cũng dán pa-nô tuyên truyền về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực văn phòng công ty.

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Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; sử dụng điện thoại khi đang lái xe; chạy quá tốc độ; sử dụng văn phòng đại diện làm địa điểm đón, trả khách trái quy định và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Ngoài việc xử lý lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ quy định của pháp luật.

Từ ngày 26/8 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện vận tải hành khách, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên (không bao gồm xe giường nằm) và 10 trường hợp xe khách 2 tầng có giường nằm. Xử lý 2 trường hợp chủ phương tiện, tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp.

Thanh Hà
#CSGT Hà Nội #Xe limousine #Xử lý vi phạm #Hoạt động kinh doanh vận tải

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