Cận cảnh đường thi công dang dở xảy ra tai nạn khiến mẹ tử vong, 3 con mồ côi

Theo ghi nhận, dọc tuyến Quốc lộ 14B, nhiều đoạn công trường vẫn ngổn ngang, dang dở. Có nơi chỉ lác đác công nhân, máy móc; một số đoạn ngổn ngang vật liệu, nước đọng thành từng vũng lớn. Ảnh: Duy Quốc.

Sáng 18/9, chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) trên đường đến trung tâm xã, đi qua Quốc lộ 14B, để làm giấy tờ xác nhận hộ nghèo cho gia đình thì không may gặp tai nạn và tử vong.

Chị Hiệp ra đi đột ngột, để lại 3 người con. Người con lớn 17 tuổi đang đi làm xa, hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6. Gia đình chị Hiệp thuộc diện khó khăn, cha các em cũng đã qua đời. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn những đứa trẻ nương tựa vào nhau.