Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Cận cảnh đường thi công dang dở xảy ra tai nạn khiến mẹ tử vong, 3 con mồ côi

Duy Quốc

TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, triển khai nhiều năm nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Tại đây, vừa xảy ra vụ tai nạn làm một nữ lao công 39 tuổi tử vong, để lại 3 người con thơ bỗng chốc mồ côi không nơi nương tựa.

Cận cảnh dự án nâng cấp Quốc lộ 14B qua TP Đà Nẵng thi công dang dở. Video: Duy Quốc.
Theo ghi nhận, dọc tuyến Quốc lộ 14B, nhiều đoạn công trường vẫn ngổn ngang, dang dở. Có nơi chỉ lác đác công nhân, máy móc; một số đoạn ngổn ngang vật liệu, nước đọng thành từng vũng lớn. Ảnh: Duy Quốc.

Theo ghi nhận, dọc tuyến Quốc lộ 14B, nhiều đoạn công trường vẫn ngổn ngang, dang dở. Có nơi chỉ lác đác công nhân, máy móc; một số đoạn ngổn ngang vật liệu, nước đọng thành từng vũng lớn. Ảnh: Duy Quốc.

tp_duong14bdn-27.jpg
Đây là tuyến đường có lượng lớn xe tải thường xuyên lưu thông. Tuy nhiên, do đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
tainan-4498.jpg
Ngày 18/9, trên tuyến đường này, một phụ nữ điều khiển xe máy khi đến đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, đã xảy ra va chạm với xe tải nặng và tử vong, để lại 3 người con nhỏ. Sự ra đi đột ngột của người mẹ khiến đàn con thơ nay không còn chỗ dựa, cha của các em cũng đã mất cách đây vài năm.
tp_duong14bdn-28.jpg
Đoạn đường đang thi công được che chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.
tp_duong14bdn-11.jpg
Bụi đất phủ mù mỗi khi phương tiện chạy qua, khiến người dân phải trùm kín mít khi lưu thông qua khu vực này. Dự án nâng cấp tuyến đường khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở.
tp_duong14bdnnn-2.jpg
Ông Lê Văn Hải, người dân sống dọc tuyến đường, cho biết, việc thi công kéo dài gây nhiều bất cập. “Trời nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống lại lầy lội. Xe tải, xe lớn liên tục lưu thông trong khi tuyến đường chưa hoàn thiện, nhiều đoạn phải tránh nhau rất nguy hiểm”, ông Hải nói.
tp_duong14bdn-25.jpg
Tuyến đường ngổn ngang, dang dở.
tp_duong14bdn-4.jpg
Đại diện UBND xã Hòa Vang cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay đã được bàn giao toàn bộ. Đối với các trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng, nứt tường trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ có phương án hỗ trợ người dân. Trong khi đó, về quản lý tiến độ, chất lượng công trình và tổ chức thi công, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan.
tp_duong14bdn-6.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B được khởi công tháng 11/2023, dài khoảng 7,5km, đi qua các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo quy mô đường trục chính đô thị, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
tp_duong14bdn-22.jpg
Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4 thi công. Trước tình trạng chậm tiến độ, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tập kết đầy đủ vật tư, đồng thời tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.
tp_duong14bdn-14.jpg
Theo yêu cầu, công trình phải hoàn thành trong tháng 6/2026, bàn giao và quyết toán trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện.

Sáng 18/9, chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) trên đường đến trung tâm xã, đi qua Quốc lộ 14B, để làm giấy tờ xác nhận hộ nghèo cho gia đình thì không may gặp tai nạn và tử vong.

Chị Hiệp ra đi đột ngột, để lại 3 người con. Người con lớn 17 tuổi đang đi làm xa, hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6. Gia đình chị Hiệp thuộc diện khó khăn, cha các em cũng đã qua đời. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn những đứa trẻ nương tựa vào nhau.


Duy Quốc
#Quốc lộ 14B #Đà Nẵng #tai nạn #dự án đường #chậm tiến độ #thi công #tai nạn giao thông #tai nạn giao thông làm nữ lao công tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe