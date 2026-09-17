Bãi tập kết quá tải, đào hố đổ hàng tấn rác khiến người dân bức xúc

TPO - Rác tồn đọng thời gian dài tại các điểm tập kết ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) chưa được xử lý hết, trong khi một hố sâu vừa được đào ngay cạnh bãi trung chuyển để chứa tạm hàng tấn rác. Đáng nói, khu vực này nằm gần ruộng và hệ thống kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Đào hố đổ rác trái quy định

Những ngày gần đây, người dân xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bức xúc khi một hố sâu được đào ngay cạnh bãi tập kết rác Hoà Bình ở thôn Nam Hương rồi đổ một lượng lớn rác xuống. Trong khi đó, bãi tập kết này vốn đã quá tải, rác tồn đọng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận, tại bãi tập kết rác Hoà Bình ở thôn Nam Hương hiện có lượng rác tồn đọng rất lớn, nhiều đống rác chất cao, tràn ra khu vực xung quanh. Ngay sát bãi là một hố đất mới đào, rộng và sâu, đã được sử dụng để đưa rác từ bãi tập kết ra để đổ xuống.

Bãi tập kết rác Hoà Bình tại thôn Nam Hương.

Quan sát tại hiện trường cho thấy lượng rác trong hố đã lên đến hàng chục tấn. Rác được đổ trực tiếp xuống nền đất, không có lớp phủ hoặc biện pháp chống thấm. Trong trường hợp phát sinh nước rỉ rác, chất thải có thể theo nước mưa phát tán ra khu vực xung quanh khu vực đất sản xuất nông nghiệp và hệ thống kênh thủy lợi.

Một người dân xã Thạch Xuân cho biết, tình trạng rác tồn đọng tại khu vực này không phải mới xuất hiện mà đã kéo dài trong nhiều năm. Có thời điểm, do bãi quá tải, rác được đốt ngay tại chỗ, khói và mùi hôi theo gió ảnh hưởng đến khu dân cư.

Một số người dân cho rằng khu vực này từng xảy ra tình trạng đào hố, chôn rác. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Hố được đào để đổ rác xuống nằm cạnh bãi tập kết rác.

“Trước đây, những lúc bãi rác quá tải, rác không được đưa đi xử lý mà có thời điểm còn bị đốt ngay tại chỗ. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ việc đào hố sâu rồi đổ rác xuống đây để làm gì, có phải để chôn lấp rác hay không”, ông Nguyễn Văn T. (xã Thạch Xuân) nói.

Không chỉ tại thôn Nam Hương, một số điểm tập kết rác khác trên địa bàn xã Thạch Xuân cũng đang rơi vào tình trạng quá tải. Có nơi, chính quyền địa phương phải đặt biển cấm đổ rác do không còn khả năng tiếp nhận, trong khi lượng rác phát sinh hằng ngày vẫn cần được thu gom, xử lý.

Rác phát sinh nhiều, nơi xử lý lại quá tải

Theo tìm hiểu, bãi tập kết rác Hòa Bình được xây dựng, hoạt động khoảng 10 năm qua, đây là điểm tập kết, trung chuyển rác của xã Thạch Xuân. Rác sau khi được thu gom được HTX Môi trường Liên kết và Dịch vụ tổng hợp Lưu Vĩnh Sơn vận chuyển đến nơi xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Lê Minh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế xã Thạch Xuân cho biết, chính quyền địa phương đã dừng việc đổ rác xuống hố tại khu vực bãi tập kết rác Hoà Bình tại thôn Nam Hương.

Theo ông Sơn, trước đây rác sinh hoạt trên địa bàn được thu gom, đưa về các điểm tập kết, sau đó vận chuyển đến khu xử lý. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh lớn hơn nhiều so với khả năng vận chuyển, xử lý nên lượng tồn đọng ngày càng tăng.Trung bình mỗi tháng, xã phát sinh khoảng 80 tấn rác, tương đương khoảng 2,5 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, khối lượng được đưa đi xử lý chỉ đạt khoảng 1/4 lượng rác phát sinh.

Theo quy trình trước đây, khoảng 10 ngày sẽ tổ chức vận chuyển rác đi xử lý một lần. Tuy nhiên, việc tiếp nhận không ổn định khiến rác tiếp tục tồn lại tại các điểm tập kết. Đặc biệt, từ ngày 10/8, Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc có thông báo dừng tiếp nhận rác, khiến địa phương càng gặp khó khăn trong việc giải quyết lượng rác tồn đọng.

Hố sâu vừa được đào lên đã đổ xuống một khối lượng rác lớn.

“Trước đây, khi lượng rác tồn đọng nhiều, địa phương yêu cầu vận chuyển xuống Thạch Lạc để xử lý. Tuy nhiên, hiện việc tiếp nhận gặp khó khăn, trong khi lượng rác phát sinh hằng ngày vẫn rất lớn”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trên địa bàn xã hiện có hai điểm trung chuyển rác đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm. Trong bối cảnh đó, bãi tập kết rác Hoà Bình còn quỹ đất nên đơn vị đã cho đào hố để đưa một phần rác tồn đọng xuống tạm thời.

“Đây là đào hố để đưa rác vào tạm thời, chứ không xác định chôn lấp vĩnh viễn. Nếu là bãi chôn lấp thì phải có quy hoạch và thực hiện các yêu cầu về chống thấm, xử lý nước rỉ rác...”, ông Sơn cho biết.

Tuy nhiên, ông Sơn thừa nhận việc đào hố chứa rác này chưa được xây dựng thành một quy trình, phương án xử lý cụ thể. Địa phương cũng cho biết, đã báo cáo cơ quan chuyên môn và đang tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để tìm phương án xử lý lượng rác tồn đọng, đồng thời chấn chỉnh việc tập kết rác tại khu vực này.