Nhiều khu vực ở Ninh Bình ngập sâu, nước sông Hoàng Long dâng cao trở lại

Tại trạm Bến Đế, trạm Gián Khẩu, dự báo nước dâng ở mức trên Báo động 3. Mực nước trên sông Đáy lên chậm, tại trạm Phủ Lý và trạm Ninh Bình khả năng ở mức trên Báo động 3. Cảnh báo ngập lụt tiếp tục duy trì mức báo động tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn...Cùng các khu vực ven sông Đáy, gồm: Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...