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Xã hội

Nhiều khu vực ở Ninh Bình ngập sâu, nước sông Hoàng Long dâng cao trở lại

Nhóm PV

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven sông ở Ninh Bình tiếp tục bị ngập nặng.

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Ghi nhận của phóng viên ngày 17/9 tại xã Thanh Lâm (tỉnh Ninh Bình), nước sông Đáy dâng cao khiến một số khu dân cư bị ngập sâu. Lãnh đạo xã Thanh Lâm cho biết, từ sáng cùng ngày, các thôn Tri Xuyên, Nam Công và Bồng Lạng bị cô lập do nước dâng. Trong đó, Bồng Lạng là khu vực bị ngập sâu nhất.
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Hiện, địa phương chưa thống kê được cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Các đoàn công tác của xã đang xuống những khu vực bị ngập để kiểm tra, rà soát tình hình và thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng.
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Tại phường Phù Vân (tỉnh Ninh Bình), theo thống kê nhanh của UBND phường, khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân di chuyển tài sản của các hộ bị ảnh hưởng đến nơi cao hơn, chủ động ứng phó với diễn biến mực nước.
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Ghi nhận tại Khu đô thị Bờ Tây sông Đáy cho thấy khu vực này đã bị ngập. Ngay trước cửa Nhà hàng Hoa Đông là một trong những điểm ngập sâu, với mực nước khoảng 30-40cm.
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Tại Tổ dân phố Phù Đạm (thôn Lê Lợi cũ), nước đã ngập khoảng một nửa khu vực. Ở điểm đầu cầu Hồng Phú và cuối tổ dân phố, nước bắt đầu tràn vào nền nhà của một số hộ dân. Nhiều tuyến đường dân sinh giáp khu đô thị cũng đã ngập sâu, trong khi tại một số khu dân cư, nước bắt đầu tràn vào cuối các ngõ.
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Tại xã Quỹ Nhất, mực nước sông dâng cao, có nơi thuộc vùng trũng thấp ngập từ 60 - 70 cm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân. Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, người dân chủ động huy động lực lượng quây lưới, gia cố bờ ao nhưng nhiều diện tích nuôi trồng vẫn bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại.
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Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn.
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Chính quyền địa phương cũng yêu cầu khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.
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Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long sau khi xuống chậm đã có xu hướng dâng trở lại, trong khi dòng sông Đáy tiếp tục gia tăng lưu lượng.
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Ghi nhận tại thời điểm 7h ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,4m, vượt Báo động 3 là 0,4m; tại trạm Gián Khẩu dâng lên 3,65m, áp sát Báo động 3 (chỉ còn kém 0,05m). Trên sông Đáy, trạm Phủ Lý ghi nhận mức 4,48m, vượt Báo động 3 tới 0,48m; trạm Ninh Bình dâng lên 3,2m, vượt Báo động 2 là 0,2m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long sẽ dâng chậm, cả hai trạm Bến Đế và Gián Khẩu đều duy trì và vượt trên cấp Báo động 3. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên nhanh, trạm Phủ Lý có khả năng đạt 4,7m (vượt Báo động 3 là 0,7m), còn trạm Ninh Bình tiến dần xấp xỉ mức Báo động 3 với dự báo đạt 3,45m. Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long biến đổi chậm.

Tại trạm Bến Đế, trạm Gián Khẩu, dự báo nước dâng ở mức trên Báo động 3. Mực nước trên sông Đáy lên chậm, tại trạm Phủ Lý và trạm Ninh Bình khả năng ở mức trên Báo động 3. Cảnh báo ngập lụt tiếp tục duy trì mức báo động tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn...Cùng các khu vực ven sông Đáy, gồm: Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...

Nhóm PV
#Ngập lụt Ninh Bình #Sông Hoàng Long #Sông Đáy #Ứng phó thiên tai #Chính quyền địa phương

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