Nhiều khu vực ở Ninh Bình ngập sâu, nước sông Hoàng Long dâng cao trở lại

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven sông ở Ninh Bình tiếp tục bị ngập nặng.
Tại phường Phù Vân (tỉnh Ninh Bình), theo thống kê nhanh của UBND phường, khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân di chuyển tài sản của các hộ bị ảnh hưởng đến nơi cao hơn, chủ động ứng phó với diễn biến mực nước.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long sau khi xuống chậm đã có xu hướng dâng trở lại, trong khi dòng sông Đáy tiếp tục gia tăng lưu lượng.
Tại trạm Bến Đế, trạm Gián Khẩu, dự báo nước dâng ở mức trên Báo động 3. Mực nước trên sông Đáy lên chậm, tại trạm Phủ Lý và trạm Ninh Bình khả năng ở mức trên Báo động 3. Cảnh báo ngập lụt tiếp tục duy trì mức báo động tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn...Cùng các khu vực ven sông Đáy, gồm: Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...