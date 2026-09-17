Đường ra nghĩa trang ngập sâu, 40 người dựng cầu tre khiêng linh cữu vượt dòng lũ

TPO - Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến đường đến khu nghĩa trang ở Thanh Hóa bị chia cắt. Khoảng 40 người dân đã cùng nhau dựng cầu tre tạm để đưa quan tài người quá cố vượt suối đến nơi an nghỉ.

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa) cho biết sự việc xảy ra ngày 16/9 khi bà Hà Thị T. (63 tuổi, trú thôn Thành Lâm) qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo chính quyền địa phương, sau khi gia đình hoàn tất nghi lễ theo phong tục, dự kiến khoảng 8h ngày 16/9 sẽ đưa bà T. đi an táng. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày khiến nước suối Tếch, đoạn dẫn đến khu nghĩa trang, dâng cao, chảy xiết, không thể qua lại.

Trong khi đó, theo phong tục địa phương, người qua đời không thể để lâu trong nhà. Trước tình huống cấp thiết, Ban công tác Mặt trận thôn Thành Lâm báo cáo chính quyền xã, đề xuất dựng cầu tạm vượt suối để phục vụ việc đưa tang.

Người dân khiêng quan tài người quá cố qua cầu tạm, vượt dòng lũ dữ.

Sau khi được chính quyền chấp thuận, thôn Thành Lâm huy động khoảng 40 người chặt tre, luồng và dựng cầu. Sau khoảng 2 giờ làm việc liên tục, cây cầu tạm được hoàn thành.

Khi cây cầu hoàn thành, gia đình cùng bà con trong thôn đã đội mưa, khiêng quan tài vượt qua cây cầu tạm và dòng nước lũ, đưa người quá cố đến khu nghĩa trang để an táng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 13-17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Mưa lũ làm ít nhất 344 hộ có nhà bị ngập, 4 nhà bị sập, một nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở, đá lăn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 35 địa phương đã sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Các khu vực sơ tán được bố trí lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.