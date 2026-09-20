Chuyển đổi tư duy, nâng cao kỹ năng làm Podcast cho người làm báo

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng nhằm giúp người làm báo tiếp cận phương thức kể chuyện bằng Podcast, rèn kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện và đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của các cơ quan báo chí.

Từ ngày 18 đến 19/9 tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình bồi dưỡng “Chuyển đổi tư duy và kỹ năng: từ phát thanh, báo điện tử sang Podcast”.

Lớp có sự tham gia của 28 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang công tác tại TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng phía Nam - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, sự phát triển nhanh của công nghệ và thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin đang đặt ra yêu cầu mới đối với người làm báo.

Trong môi trường báo chí số, phóng viên, biên tập viên không chỉ cần cập nhật công nghệ mà còn phải thay đổi cách tư duy và tổ chức nội dung. Khóa bồi dưỡng nhằm giúp học viên tiếp cận phương thức kể chuyện bằng Podcast, đồng thời nâng cao khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thực tế tại các cơ quan báo chí.

Nhà báo Đỗ Minh Hồng - Trưởng phòng Nội dung số, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, giảng viên kiêm chức của Trung tâm tham gia hướng dẫn tại chương trình bồi dưỡng.

Trực tiếp hướng dẫn lớp học, nhà báo Đỗ Minh Hồng - Trưởng phòng Nội dung số, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, giảng viên kiêm chức của Trung tâm, đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất Podcast.

Nội dung khóa học trải rộng từ những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu để xây dựng một sản phẩm Podcast; lựa chọn đề tài, xác định đối tượng công chúng, xây dựng nội dung, viết lời dẫn, thu âm, hậu kỳ đến xuất bản sản phẩm. Học viên cũng được giới thiệu các phần mềm, ứng dụng và công cụ cần thiết để triển khai một sản phẩm Podcast.

Đại diện Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Khóa bồi dưỡng không chỉ bổ sung kỹ năng sản xuất một dạng nội dung mới, mà còn giúp người làm báo thay đổi cách tiếp cận từ tư duy làm báo truyền thống sang “kể một câu chuyện bằng âm thanh”. Từ đó, mỗi đề tài có thể được khai thác linh hoạt trên nhiều nền tảng, với nội dung, âm thanh, trải nghiệm và sự kết nối với công chúng làm trọng tâm.

Kết thúc chương trình, đại diện Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã trao giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng cho các học viên.