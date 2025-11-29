Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công nghệ mới nâng cao hiệu suất cho người làm báo và sáng tạo nội dung

Quỳnh Nga

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh AI đang định hình lại cách thức làm việc, máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI PC) đang trở thành xu hướng chủ đạo nhờ khả năng xử lý dữ liệu độc lập ngay trên thiết bị, không cần kết nối Internet, giúp bảo mật thông tin và nâng cao hiệu suất cho người dùng chuyên nghiệp.

Ngày 28/11, Intel đã tổ chức hội thảo “Tăng Năng suất Làm việc với AI PC” nhằm mục đích trình diễn khả năng của các mẫu máy AI PC trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra trong việc hỗ trợ người làm nội dung thúc đẩy khả năng sáng tạo và hiệu suất làm việc.

Ông Đức Đặng – Giám đốc Intel Việt Nam cho biết, trong bối cảnh AI đang định hình lại cách thức làm việc, chìa khóa của hiệu suất tối đa nằm ở sự linh hoạt. Người dùng hiện đại cần tận dụng mọi công nghệ hiện có: sử dụng AI trên đám mây cho các tác vụ tổng quát và phát huy sức mạnh của AI PC trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra cho các tác vụ đòi hỏi sự đặc thù, tính riêng tư, và bảo mật cao.

Theo ông Đặng, ứng dụng Al có thể chạy trên máy tính cá nhân, không cần sử dụng internet. Theo đó, AI PC trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra được tích hợp sẵn CPU, GPU, và NPU cho phép các nhà báo, phóng viên, và nhà sáng tạo nội dung xử lý dữ liệu nhạy cảm ngay trên máy tính cá nhân mà không phải gửi dữ liệu sang bên thứ ba. Điều này giải quyết triệt để nỗi lo về an toàn thông tin khi xử lý các dữ liệu báo chí điều tra, thông tin nội bộ doanh nghiệp hoặc các ý tưởng sáng tạo độc quyền – những thứ không nên đưa lên đám mây công cộng.

anh-1.jpgAI PC của Intel với vi xử lý Core Ultra mang đến hiệu suất vượt trội, bảo mật dữ liệu tại chỗ

Theo ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Vietnam, AI PC đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và trải nghiệm người dùng. Trong khi hầu hết các mẫu máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị. Điều này cho phép người dùng tận dụng các phần mềm AI tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu.

Bên cạnh đó, dòng vi xử lý này sở hữu hiệu suất trên mỗi luồng tăng gấp ba lần, hiệu năng đỉnh cao hơn 80%, cùng thời lượng pin thực tế chạm ngưỡng 20 giờ. Intel đã cùng các đối tác chiến lược như Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI trình diễn các tính năng AI trên nhiều mẫu AI PC, khẳng định sự sẵn sàng của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia sáng tạo nội dung cũng đã minh họa cách AI PC tái định nghĩa quy trình làm việc của một nhà báo hay nhà sáng tạo nội dung thông qua ba giai đoạn cốt lõi.

Đối với âm thanh, các ứng dụng xử lý thông qua những giải pháp như OpenVINO có thể lọc tiếng ồn môi trường, tách giọng nói trong các bản ghi âm phỏng vấn với tốc độ cực nhanh ngay tại hiện trường. Hiện nay, Topaz Labs, Adobe, Audacity, Elevoc... đều đang tận dụng mô hình này.

Với video, OpenVINO có thể tạo phụ đề, cắt dựng thông minh, rút ngắn thời gian dựng hình và xuất bản nhờ các tính năng AI được tối ưu hóa riêng cho phần cứng Intel. Với hình ảnh tĩnh, quy trình cũng diễn ra tương tự, và tất cả có thể thực thi ngay trên thiết bị.

Quỳnh Nga
#AI PC #Intel #báo chí #sáng tạo #hiệu suất #bảo mật

