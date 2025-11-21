Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Bác sĩ đối mặt rủi ro pháp lý khi ứng dụng AI trong điều trị

Vân Sơn
TPO - Nhiều bệnh viện trên cả nước đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thực trạng thiếu cơ sở pháp lý cho các ứng dụng AI đang đặt bác sĩ vào tình thế rủi ro cao khi ứng dụng công nghệ chưa được Bộ Y tế công nhận.

ai-2.jpg
Thiết bị y tế tích hợp công nghệ AI đang bùng nổ trong giai đoạn công nghệ và số hóa y tế

Hàng loạt bệnh viện ứng dụng AI

Tại TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 là một trong những cơ sở đầu tiên trên cả nước sử dụng phần mềm RAPID do Đại học Stanford phát triển trong điều trị đột quỵ. RAPID phân tích hình ảnh CT và MRI để xác định vùng mô não còn khả năng cứu chữa, giúp bác sĩ quyết định can thiệp lấy huyết khối và mở rộng “cửa sổ vàng” điều trị từ 6 giờ lên 24 giờ. Sau gần 5 năm vận hành, phần mềm đã hỗ trợ hơn 5.000 bệnh nhân, giảm nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề.

Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, AI được ứng dụng trong lập kế hoạch xạ trị qua phần mềm RaySearch, tự động xác định mô đích và mô lành, rút ngắn thời gian lập kế hoạch từ 5–10 ngày xuống 1–3 ngày, đồng thời giảm sai sót và nâng cao độ chính xác. Bệnh viện Hùng Vương cũng triển khai AI để sàng lọc ung thư cổ tử cung, phân loại tế bào và phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư, cải thiện hiệu quả sàng lọc và điều trị sớm cho bệnh nhân.

Bệnh viện Chợ Rẫy tích hợp AI vào hệ thống PACS–RIS và X quang kỹ thuật số giúp phân tích hình ảnh, đánh dấu vùng bất thường trên bệnh nhân. AI cũng đang tham gia vào giám sát quy trình tiệt khuẩn dụng cụ mổ nhờ công nghệ computer vision kết hợp RFID. Bệnh viện Thống Nhất ứng dụng AI trong các thiết bị hình ảnh hiện đại như Spectral CT 7500 và MRI 3.0 Tesla, hỗ trợ chẩn đoán nhanh và quản lý dữ liệu hình ảnh. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sử dụng AI trong siêu âm tim, rút ngắn thời gian chẩn đoán và phát hiện các ca suy tim dễ bỏ sót.

Trong khối bệnh viện tư nhân, Bệnh viện Tâm Anh đang triển khai AI trong nội soi tiêu hóa, thụ tinh ống nghiệm và robot phẫu thuật xương – khớp. Bệnh viện Gia An 115 sử dụng AI đọc CT-scan hỗ trợ đánh giá đột quỵ và tim mạch, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao độ chính xác. Bệnh viện Mỹ Sài Gòn ứng dụng AI trong MRI, chụp mạch và nội soi tiêu hóa, tăng tốc độ, độ nhạy và chất lượng chẩn đoán.

Đối mặt rủi ro

ai-1.jpg
Hệ thống máy chụp cắt lớp ứng dụng AI đang được Bệnh viện Thống Nhất TPHCM vận hành

Dù AI đang mang lại nhiều lợi ích nhưng trên thực tế công nghệ này chưa được Bộ Y tế chính thức công nhận. Trao đổi với phóng viên, BS-CKII Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cảnh báo việc ứng dụng AI hiện vẫn thiếu cơ sở pháp lý. BS Việt cho biết, theo quy định hiện nay, các phần mềm tham gia trực tiếp vào quy trình chẩn đoán – ví dụ đưa ra kết quả chẩn đoán – được xếp vào nhóm thiết bị y tế, trong khi phần mềm quản lý như bệnh án điện tử không thuộc nhóm này.

“Hiện chưa có phần mềm AI nào được Bộ Y tế công nhận, chưa có thông tư hay quy định cụ thể nào về AI trong khám chữa bệnh. Vì vậy, các ứng dụng AI hiện chỉ mang tính chất tham khảo” – BS Việt nói.

BS Việt nhấn mạnh: “Nếu bác sĩ sử dụng kết quả từ AI chưa được cấp phép để điều trị mà xảy ra sai sót, người chịu trách nhiệm vẫn là bác sĩ. Ngược lại, với các thiết bị y tế đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, việc sai số trong phạm vi cho phép vẫn được pháp luật bảo vệ”.

BS Việt cũng lưu ý, dù phác đồ hoặc thuốc đã được nước ngoài công nhận, nhưng khi đưa về Việt Nam vẫn phải được Bộ Y tế cấp phép mới được sử dụng trong điều trị. Việc tham khảo AI trong một số trường hợp còn khiến bác sĩ băn khoăn khi kết quả chẩn đoán của AI khác với nhận định của họ.

Theo BS Việt, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được trình ra Quốc hội và sẽ tiếp tục được hoàn thiện qua nghị định và thông tư hướng dẫn. Luật pháp thường đi sau nghiên cứu khoa học nhưng nếu chậm trễ, AI sẽ không phát huy được vai trò hỗ trợ trong y tế. Một công cụ được pháp lý công nhận sẽ giúp bảo vệ người sử dụng khi chấp nhận một tỷ lệ sai sót nhất định thay vì khiến bác sĩ phải chịu rủi ro pháp lý khi tham khảo kết quả AI chưa được công nhận về mặt pháp lý.

Từ thực tế, nhiều bệnh viện đã triển khai AI với kết quả ấn tượng, nhưng tất cả vẫn dựa trên nghiên cứu khoa học và các dữ liệu chưa có giá trị pháp lý, các chuyên gia y tế cho rằng đây là “nút thắt” lớn trong phát triển bệnh viện thông minh và y tế số hóa. Thực tế trên đòi hỏi cơ quan quản lý nhanh chóng ban hành hướng dẫn, quy định và chứng nhận, nhằm vừa bảo vệ người bệnh, vừa khuyến khích cơ sở y tế đổi mới công nghệ.

Vân Sơn
